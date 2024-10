Eliezer revela ansiedade pelo nascimento do segundo filho

Eliezer revelou que está bastante ansioso pelo nascimento de Ravi, seu segundo filho, fruto do relacionamento com Viih Tube

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Casado com Viih Tube, o ex-BBB é pai de Lua, de um ano, e está à espera de Ravi, que deve nascer no próximo mês.

Em seu Instagram Stories, o famoso revelou que está tão ansioso pelo nascimento do bebê que está até tendo dificuldades para dormir. "Já tem uns dez dias que não consigo dormir cedo. Tipo, eu estou com sono e cansado, mas não consigo apagar. Estou achando que é ansiedade para a hora do parto, o fato de não saber quando vai nascer me deixa ansioso, eu acho", disse ele.

Dia de skincare

Eliezer divertiu seus seguidores na tarde de sábado, 5, 'sofrendo' nas mãos de Viih Tube, que fez uma rotina skincare no rosto do marido nada delicada. Após colocar a toalha na cabeça dele, já no começo da sessão skincare, o pai de Lua di Felice, de um ano e do Ravi, que ainda não nasceu, começou a reclamar da tesoura usada para cortar a sua barba.

"Está doendo. Nossa, faz direito. Essa não dá. Tem que pegar uma tesoura que corte, está doendo", falou. Em seguida, Viih passou para a parte da sobrancelha, avisou que iria doer ainda mais e perguntou se ele estava preparado. Já na primeira tentativa, Eliezer fez cara de poucos amigos e a influenciadora respondeu:

"Eu passo por isso todo mês, meu amor", falou. Em seguida, Viih Tube passou uma espuma e ainda brincou e jogou água no rosto do marido. No fim, assou produtos no rosto de Eliezer e terminou o vídeo com aquele beijinho no marido. "Bem delicada, graças a Deus", escreveu Eliezer na postagem.

Os fãs do casal se divertiram nos comentários da publicação: “Ainda bem que ela não trabalha com isso”, comentou um com emojis de risada, “Uma delicadeza, mas o resultado final achei que foi bom viu”, escreveu outra, “Bem carinhosa ela né”, ironizou uma terceira.