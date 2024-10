Eliezer mostra dia de skincare com Viih Tube e brinca: 'Bem delicada'

Neste sábado, 05, o ex-BBB Eliezer mostrou o divertido bastidor do tratamento de pelo que fez com a esposa, a influenciadora Viih Tube, em casa

Eliezer divertiu seus seguidores na tarde deste sábado, 05, 'sofrendo' nas mãos de Viih Tube, que fez uma rotina skincare no rosto do marido nada delicada. Após colocar a toalha na cabeça dele, já no começo da sessão skincare, o pai de Lua di Felice, de um ano e do Ravi, que ainda não nasceu, começou a reclamar da tesoura usada para cortar a sua barba.

"Está doendo. Nossa, faz direito. Essa não dá. Tem que pegar uma tesoura que corte, está doendo", falou. Em seguida, Viih passou para a parte da sobrancelha, avisou que iria doer ainda mais e perguntou se ele estava preparado. Já na primeira tentativa, Eliezer fez cara de poucos amigos e a influenciadora respondeu:

"Eu passo por isso todo mês, meu amor", falou. Em seguida, Viih Tube passou uma espuma e ainda brincou e jogou água no rosto do marido. No fim, assou produtos no rosto de Eliezer e terminou o vídeo com aquele beijinho no marido. "Bem delicada, graças a Deus", escreveu Eliezer na postagem.

Os fãs do casal se divertiram nos comentários da publicação: “Ainda bem que ela não trabalha com isso”, comentou um com emojis de risada, “Uma delicadeza mas o resultado final achei que foi bom viu”, escreveu outra, “Bem carinhosa ela né”, ironizou uma terceira.

Viih Tube revela que 'mentiu' ao descobrir 1ª gravidez: 'Medo de ser cancelada'

Viih Tube abriu o coração ao recordar a época em que descobriu que estava grávida de Lua, sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer.O casal assumiu publicamente o namoro em agosto de 2022 e, em setembro do mesmo ano, anunciaram a gestação.

Em entrevista ao 'PodDelas' com Tata Estaniecki, Viih revelou que acabou 'mentindo' para o público sobre a ordem dos acontecimentos em sua vida pessoal. Para quem não acompanhou, o casal se conheceu após Eliezer deixar o confinamento do BBB 22, da TV Globo, mas oficializaram a união somente um tempo depois de se envolverem sem compromisso.

De acordo com Viih Tube, os dois descobriram a gravidez de Lua antes do pedido oficial de namoro. A influenciadora explicou que sentiu medo de julgamentos na internet e, por isso, optou por contar que engravidou quando já estava oficialmente comprometida com Eliezer.