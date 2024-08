Eliezer reflete sobre paternidade: ‘Mundo machista, poucos homens falam’

Em entrevista à TV CARAS, Eliezer faz reflexão sobre a paternidade e comenta como foi descobrir que seria pai, após anos afirmando que não era seu desejo

Pai da pequena Lua, de apenas 1 ano, e à espera de Ravi, frutos do relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube (23), o designer e empresário Eliezer (32) fala do papel que tem na vida da primogênita, em entrevista exclusiva à TV CARAS. O famoso ainda comenta sobre como foi descobrir que seria pai, após anos afirmando que não era seu desejo, e revela visão que tem da paternidade. “Mundo machista. Poucos homens falam”, aponta.

Eliezer participou do Big Brother Brasil 22, da TV Globo, e relembra uma passagem curiosa quando ainda estava confinado na casa do reality show: “Quando saí do (Castigo do) Monstro, o Tadeu (Schmidt, apresentador) perguntou, num domingo: ‘Você quer ser pai?’. Não sei se vocês lembram disso. (Ele perguntou): ‘Quer ser pai, Eli?. Aí eu falei: ‘Deus me livre, daqui a dez anos. Não quero’. E a Lua nasceu exatamente um ano após, porque a Lua nasceu no mesmo domingo que eu falei assim: Ah, quero ser pai daqui a dez anos. E eu ficava me perguntando: Por que, meu Deus? (...) Porque acredito muito em Deus; e da forma que foi, tem que ter um propósito. Eu (falava) não quero. De repente, eu quero”.

“E aí, nisso, quando a Viih falou: ‘Estou grávida’, quando a gente descobriu que estávamos grávidos, para mim foi tipo (Eliezer faz reação de surpresa). Foi uma sensação de paz, porque para mim fez todo sentido. E aí, quando a Lua nasceu, falei: Por que eu nunca quis ser pai? Porque é tão gostoso, me encontrei ali. Porque eu também tinha medo”, continua.

Eliezer ressalta que a paternidade é pouco falada entre os homens. “A gente vive num mundo muito machista. Muitas mulheres falam sobre a sua maternidade, e poucos homens falam sobre a sua paternidade. A paternidade vai muito além do que você colocar no mundo, ou você só colocar o dinheiro na casa, por exemplo, para comprar as coisas. Ser pai é ser parceiro, participativo. Então, comecei a ter essa visão, eu como homem, como pai de menina também. Se estou nesse lugar de influencer, quero influenciar para o bem também, quero fazer algo que faça sentido para mim, que seja real pra mim também”, salienta.

'O PATERNAR TRAZ O CUIDADO'

Para o ex-BBB, a paternidade transforma. “Acho que ela mudou tudo em mim. A forma que a gente pensa no mundo, a forma como agora eu trato as pessoas também. Minha filha vai crescer, entendeu? É dar o exemplo, né? A forma com a qual também eu enxergo hoje o meu papel na minha família como filho, principalmente. Porque antes, eu achava que meu pai já me criou, minha mãe já me criou (...) E agora, só não posso dar trabalho pra ele, dar desgosto para ele. Agora, tenho a minha vida e eles têm a deles”, fala.

“Depois, com a minha filha, entendi mais o meu papel como filho, porque, realmente, chegou uma fase da vida que o padrão se inverte. E não é só sobre dar trabalho, é sobre o cuidado mesmo. Então, eu falo muito sobre a paternidade. E se eu pudesse resumir a paternidade, pra mim seria a transformação, que me transformou como um todo. E a paternidade como um todo, pra mim, eu acho que é cuidado. O paternar traz o cuidado, em primeiro lugar”, finaliza.

