Eliezer mostra decoração de Natal e Ravi de papai Noel em vídeo

O ex-BBB, Eliezer compartilhou detalhes da decoração de Natal e Ravi de papai Noel em vídeo com Viih Tube e Lua Di Felice nesta segunda, 25

Nesta segunda-feira, 25, Eliezer compartilhou com os seguidores no Instagram um vídeo em família, no qual mostra a decoração de Natal da mansão onde vive com Viih Tube e os filhos do casal, Lua Di Felice, de 1 ano, e Ravi, de 15 dias. No começo do video a influenciadora ainda estava esperando segundo filho.

"Já chegou o Natal aqui em casa com direito a arvore decorada de Lua e Sol e presente de Natal antecipado (no final do vídeo… assista até o final)", disse Eliezer, brincando que Ravi era o mimo mais aguardado pela família. "Ah, e a música do vídeo é a nossa música de Natal que você já pode escutar e assistir o clipe com a criançada para entrar no clima de natal também", disse ele.

Nos comentários, os fãs do casal se derreteram com a fofura: “Fofinho esse pacotinho de papai Noel”, escreveu uma, “A Lua é muito fofa. É uma criança feliz”, comentou outra, “Ahhhh que perfeição!!”, deixou uma terceira.

Eliezer revela problema de saúde que o deixou na UTI

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer passou por um susto com sua saúde ao ser internado às pressas poucos dias antes do nascimento do filho caçula, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube. Apenas neste domingo, 24, ele contou que foi parar na UTI ao fazer um procedimento cirúrgico de emergência.

Eliezer realizou um cateterismo de emergência, que é feito quando aconteceu a obstrução das artérias e impede a passagem do sangue para o coração. Ele contou que escondeu a informação dos internautas porque não queria preocupar a sua família que mora longe.

"Eu não sabia que isso tinha caído na internet, que tinha ficado público. Eu não contei porque eu não queria preocupar a minha família que mora em Volta Redonda - eu moro em São Paulo. O que aconteceu foi que três dias antes da gente ter o Ravi, eu passei por um cateterismo de emergência. Cheguei a ficar na UTI por um dia, internado. Foi um grande susto e foi isso. Está tudo bem agora”, disse ele.