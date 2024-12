Eliezer celebra conquista importante de sua irmã: 'Nova etapa'

O influenciador digital e ex-participante do BBB 22, Eliezer usou as redes sociais na manhã deste sábado, 21, para celebrar uma conquista especial

O influenciador digital e ex-participante do BBB 22, Eliezer usou as redes sociais na manhã deste sábado, 21, para celebrar uma conquista especial. Nos stories do Instagram, ele revelou que sua irmã, Isabela Seara, conquistou o título de doutora e compartilhou uma foto dela vestida com a beca durante a formatura.

"Essa é minha irmã, agora doutora, se formando na sua segunda faculdade. Meu amor, sei que sonhamos estar juntos nesse momento tão lindo pra você e infelizmente, não consegui estar do seu lado por conta das restrições com o Ravi (não podemos ainda estar com muitas pessoas para não correr o risco de pegar nada e passar pra ele). Mas quero te parabenizar publicamente por mais essa conquista e dizer que estou aqui sempre por você e desejar todo amor do mundo e sucesso nessa nova etapa da sua vida. Te amo", escreveu ele na legenda da publicação.

Eliezer celebra conquista da irmã (Reprodução/Instagram)

Como está Ravi? Eliezer conta como foi o retorno do filho ao médico após alta hospitalar

Na última terça-feira, 17, Eliezer contou que Ravi teve uma nova consulta no médico após receber alta. O menino ficou internado por 20 dias em um hospital de São Paulo ao ser diagnosticado com quadro de enterecolite, que é uma inflamação nos intestinos. Ele voltou para casa no sábado, 14.

Nas redes sociais, o pai dele comemorou a boa recuperação do filho, já que bebê foi elogiado pelos médicos. “Hoje foi o retorno do nosso pequeno guerreiro aos médicos e as notícias são as melhores. Ele está evoluindo muito bem”, disse ele.

Em um depoimento no último final de semana, a influencer Viih Tube contou sobre o diagnóstico do filho e o que viveram no hospital. Ela ainda falou sobre o medo que sentiu e a ansiedade que ainda sente, já que tem muito medo de que tudo volte a acontecer e que algo pior aconteça com seu filho.

