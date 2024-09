Eles cresceram! Gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estreiam como modelos

Filhos gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estreiam no mundo da moda e fazem o primeiro ensaio; veja como eles estão hoje em dia!

João e Chico Hilbert, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, acabam de dar seus primeiros passos no mundo artístico! Com apenas 16 anos, os jovens decidiram seguir os passos dos pais e fizeram o primeiro ensaio fotográfico para começar a trabalhar como modelos. Através das redes sociais, eles compartilharam o resultado das fotos.

Discretíssimos, João e Chico acabaram de criar contas no Instagram. Com perfis separados, os adolescentes iniciaram as publicações com registros do primeiro ensaio fotográfico, clicado pelo fotógrafo Hudson Rennan. Além disso, eles informaram que assinaram contrato e montaram o portfólio com uma agência de modelos nacional.

Em seu perfil, Francisco, que decidiu adotar o nome artístico de Chico, compartilhou alguns cliques em preto e branco. Na bio da conta, o adolescente já deixou seu e-mail profissional para quem estiver interessado em seu trabalho. Por outro lado, João compartilhou um registro sozinho e uma foto do ensaio fotográfico ao lado do irmão.

Apesar da estreia recente, os herdeiros de Fernanda e Rodrigo chamaram atenção com o portfólio e acumularam elogios nos comentários das fotos: “Que o sucesso esteja sempre com vocês!”, disse uma seguidora. “Maravilhoso. Sucesso”, comentou mais uma. “Perfeitos”, escreveu outra. “Irmãos lindos”, disse mais uma.

Vale lembrar que além dos gêmeos, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert também são pais de uma menina, Maria, de quatro anos. Em suas redes sociais, os apresentadores costumam manter a discrição sobre a vida pessoal, mas já compartilharam diversos registros de momentos com a família inteira reunida.

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mostram marmitas dos filhos:

Recentemente, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima viralizaram nas redes sociais ao compartilharem um momento inusitado da rotina em família. Durante uma viagem com os filhos, o casal de apresentadores mostrou que são gente como a gente, e preparam as refeições em marmitas, incluindo o clássico pote de sorvete reutilizado.

Através do Instagram, Rodrigo e Fernanda revelaram em um vídeo que evitam paradas nas estradas durante viagens de carro com seus filhos: os gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e Maria, de quatro anos. Inclusive, a herdeira caçula até ajudou a mostrar os lanchinhos saudáveis preparados pelos pais durante o registro; confira o vídeo da família!