Elenco de Harry Potter faz homenagens e se despede de Maggie Smith

Rupert Grint e Bonnie Wright, que viveram os irmãos Weasley, homenagearam Maggie Smith a intérprete de Minerva McGonagall na saga

O universo de Harry Potter está em luto após a partida de uma das figuras mais inesquecíveis da saga: Maggie Smith, atriz que deu vida à personagem Minerva McGonagall. Smith deixou um legado no cinema, e foi homenageada pelo elenco da saga nas redes sociais.

Rupert Grint, intérprete de Ron Weasley, trocou sua foto de perfil nas redes sociais em homenagem à atriz, com quem conviveu por mais de dez anos durante as filmagens dos filmes. Bonnie Wright, que viveu Gina Weasley, escreveu uma homenagem em suas redes sociais.

"Nossa querida e venerada chefe da casa Grifinória. Sua falta será muito sentida pela comunidade Harry Potter. A minha cena favorita com a Maggie foi quando estávamos todos aprendendo a dançar para o baile de Yule. Ela encarnou aquele equilíbrio perfeito entre atrevida, cuidadosa e amorosa que McGonagall tem. Ela manteve os membros da Grifinória em alerta. As minhas mais sinceras condolências à família da Maggie neste momento".

Maggie Smith faleceu aos 89 anos de idade nesta sexta-feira, 27. Ela ficou mundialmente conhecida por ter atuado como a professora Minerva, ela também ficou conhecida pela série Downton Abbey.

A morte dela foi confirmada por sua família por meio de um comunicado no final da manhã. “É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Chelsea and Westminster Hospital por seu cuidado e gentileza incansável durante seus últimos dias. Agradecemos por todas as suas mensagens gentis e apoio, e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento”, informaram.

Em sua longa carreira nas artes dramáticas, Smith ganhou dois Oscars, três Emmys e outros prêmios.