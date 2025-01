Elenco de 'Ainda Estou Aqui' celebra pré-seleção ao Oscar 2025

O filme de Walter Salles com os atores Fernanda Torres e Selton Mello está entre os 15 títulos indicados à categoria Melhor Filme Internacional

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que estreou nos cinemas no dia 7 de novembro, é um dos 15 filmes pré-selecionados à categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O anúncio foi feito por meio de uma publicação no perfil oficial da Academia no Instagram nesta sexta-feira, 3. O longa-metragem do diretor Walter Salles com os atores Fernanda Torres e Selton Melloaparece referenciado pelo título "Brazil" no topo da lista da imagem.

O anúncio acompanha a mensagem: "Quinze filmes avançaram para a próxima rodada de votação na categoria Longa-Metragem Internacional. É aqui que eles pousam no mapa", disse a Academia na legenda do post, que cita países e títulos.

Na seção de comentários, o elenco celebrou. Fernanda, que compartilhou a notícia em seu Stories, e Selton deixaram emojis, e vários atores vibraram a conquista dos colegas. "Nao me importo com ordem alfabética, o Brasil está em primeiro porque já é vencedor", disse Kayky Brito.

Globo de Ouro

No próximo domingo, 5, Ainda Estou Aqui disputa em duas categorias no Globo de Ouro 2025: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Atriz de Drama, com Fernanda Torres.

O filme, que já levou três milhões de pessoas aos cinemas conta a história de Eunice Paiva, vivida por Fernanda quando mais nova e por Fernanda Montenegro na velhice. Mãe de cinco filhos, ela passou décadas lutando para que o Estado brasileiro reconhecesse a morte de seu marido, Rubens Paiva. Ex-deputado, ele foi preso, torturado e morto por agentes da Aeronáutica em 1971 e seu corpo nunca foi encontrado.

O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice - ela teve Alzheimer e morreu em 2018. Ainda Estou Aqui marca a volta de Walter Salles à direção de longas após 12 anos.

Confira, abaixo, a lista completa:

Brazil, I'M STILL HERE

Canada, UNIVERSAL LANGUAGE

Czech Republic, WAVES

Denmark, THE GIRL WITH THE NEEDLE

France, EMILIA PÉREZ

Germany, THE SEED OF THE SACRED FIG

Iceland, TOUCH

Ireland, KNEECAP

Italy, VERMIGLIO

Latvia, FLOW

Norway, ARMAND

Palestine, FROM GROUND ZERO

Senegal, DAHOMEY

Thailand, HOW TO MAKE MILLIONS BEFORE GRANDMA DIES

United Kingdom, SANTOSH

