Ela cresceu! Filha de Lúcio Mauro Filho faz 19 anos e ganha homenagem

Lúcio Mauro Filho encanta com recado para a filha, Luiza, que acaba de completar 19 anos. Veja como ela está hoje em dia

O ator e humorista Lúcio Mauro Filho surpreendeu ao revelar que sua filha, Luiza, já está com 19 anos de idade. Em um post nas redes sociais, ele falou sobre o aniversário da herdeira e fez vários elogios para a jovem.

"Há 19 anos você chegou minha filha e de tão feliz que fiquei, quis te batizar com o nome da mulher que me botou nesse mundo, Luiza. Em uma de nossas últimas conversas antes dela partir, me mostrou os prints que fez de suas fotos, encantada com sua beleza e me agradeceu por tê-la homenageado, ao lhe batizar com seu nome", disse ele.

E completou: "Eu acho que dei sorte, pois sempre fomos tão amigos, que desde os primeiros momentos eu tive certeza que você era uma das grandes dádivas da minha vida. Seu carisma, sua capacidade de agregar, de cuidar, perdoar, me enchem de orgulho. É uma sensação muito especial poder contribuir na construção dessa mulher maravilhosa que estás se tornando. Obrigado por me fazer parte disso. Te amo demais filha. Todos os projetos, todos os sonhos, sempre com afeto! Feliz Aniversário!".

Ele é casado com Cíntia Oliveira e também é pai de Bento, de 21 anos, e Liz, de 6 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucio Mauro Filho (@luciomaurofilhooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por luiza barbalho (@luizabarballho)

Veja a declaração de amor de Lucio Mauro Filho para Cíntia Oliveira:

Ao completar 25 anos de relacionamento com Cíntia Oliveira, Lucio Mauro Filho fez uma declaração de amor para a esposa nas redes sociais. "25 anos ao lado da minha Cici, enfrentando todos os desafios, dividindo todas as felicidades, vivendo o amor na plenitude. Desde o começo, desconfiei que seguiríamos juntos. É um amor inexplicável, que me completa, me define. Os melhores momentos, as maiores conquistas, tudo isso vivi a seu lado. Continuo te olhando para com admiração e desejo. Os melhores presentes da minha vida, foi você me proporcionou: Liz, Luiza e Bento. Jamais teria o sucesso que tenho se não fosse por você. Minha maior fã, que tanto luta por mim, para que minha carreira seja sólida e eu, um profissional respeitado. E eu sou seu maior fã", disse ele.

E completou: "Que mulher foda, parceira leal, super mãe. Amor da minha vida, que bom que tivemos essa surpreendente brecha nas nossas agendas tão complexas, para podermos vir aqui nesse lugar especial, comemorar a vitória do nosso amor. Não existem palavras que possam definir tudo que sinto por você. Metade da minha vida, literalmente. Te Amo!".