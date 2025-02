Eduardo Costa rompe o silêncio sobre possibilidade de ser preso: ‘Mentira'

Eduardo Costa faz primeira declaração oficial após ser alvo de rumores de que poderia ser preso após processo contra Fernanda Lima

O cantor Eduardo Costa rompeu o silêncio sobre os rumores de que poderia ser preso por causa de um processo envolvendo a apresentadora Fernanda Lima. Em uma declaração nas redes sociais, ele negou que tenha sido condenado à prisão pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e disse que o processo ainda está em andamento.

"Hoje saiu uma matéria aí falando que eu fui condenado num processo lá com a Fernanda Lima. E eu queria dizer para vocês que isso é mentira. Eu fui inocentado num processo há poucos dias e as pessoas, as próprias pessoas que perderam esse processo é que soltaram essa fake news aí para poder tirar o foco. É conversa para boi dormir", disse ele.

E completou: "Como eu estou fora de rede social, na hora eu não dei muita importância. O processo de fato existe, mas esse processo nem foi concluído ainda e vai demorar ainda para ser concluído, porque foi um uma fala minha há muitos anos atrás. Hoje em dia a gente tem que tomar certas precauções com que a gente fala. Foi em 2018 isso".

Por fim, Eduardo Costa surpreendeu ao contar que não mudou sua opinião sobre o programa Amor e Sexo, da Globo, mas que, hoje em dia, não falaria sobre o assunto publicamente. "Para falar a verdade com vocês, eu ainda continuo pensando da mesma forma, mas não faria a mesma exposição que eu fiz naquela época. Eu não faria hoje, me expor da mesma forma, mas a minha linha de raciocínio continua a mesma. Mas a forma de falar eu mudaria, porque eu fui muito mal-educado", afirmou.

Vale lembrar que o processo corre na justiça após uma acusação de difamação. Eduardo Costa foi acusado de difamar o programa da apresentadora Fernanda Lima. O caso foi aberto em 2018.

