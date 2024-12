Edu Guedes faz retrospectiva do ano de 2024: 'Momentos inesquecíveis'

Edu Guedes usou as suas redes sociais para fazer uma retrospectiva do seu ano de 2024 e relembrou muitos momentos marcantes

Em suas redes sociais, Edu Guedes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 9, o apresentador aproveitou o clima de final de ano para fazer uma retrospectiva e relembrou momentos marcantes tanto na vida pessoal, como na vida profissional.

"Como vou ser triste se esse ano eu corri na Porsche em Portugal e tive bons resultados, pedi a Ana em casamento, curtimos o aniversário da Maria de 15 anos em Curaçao, voltei com meu canal no Youtube, completei 100 corridas na Porsche e 67 pódios, cheguei a marca de 2.200 produtos licenciados com o meu nome, fui para a RedeTV! e tenho o meu programa, eu e a Ana criamos o canal Casa Gialla, tenho uma família completa, curtimos muitos momentos", escreveu ele.

Na legenda, o famoso ainda completou: "Um ano com muitos momentos inesquecíveis, em que cada instante foi especial. Que 2025 seja repleto de conquistas e alegrias".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

Presente emocionante

A apresentadora Ana Hickmann foi surpreendida com um presente emocionante de seu noivo, o chef Edu Guedes: um cavalo da raça Lusitano. A artista exibiu o momento em um vlog publicado na quinta-feira, 5, em seu canal no YouTube. O cavalo é de uma das linhagens mais antigas e valorizadas do mundo e pode custar entre R$ 15 mil e R$ 1 milhão no Brasil. Na Europa, o preço pode ultrapassar 2 milhões de euros.

“Eu estou curiosa para saber para onde você está me levando. A estrada eu reconheço, porém não sei o lugar onde ele vai parar”, disse durante o trajeto em um vídeo publicado no seu canal do YouTube.

“Você gosta muito de animais, não gosta. Não só de cachorros“, respondeu Edu. “Sim, eu tenho uma arca de Nóe”, divertiu-se

Ao chegarem no destino final, um haras, os dois cavalgaram um pouco e Edu revelou que o cavalo em que a apresentadora subiu seria seu presente. “Acabei de ganhar um cavalo de presente, não estou acreditando nisso. É sério que ele vai comigo?”, disse emocionada.

“Pronto, é o que faltava para a arca de Nóe que eu tenho. Agora eu tenho um cavalo e ele se chama Ianque”, acrescentou.

“Não queria fazer fiasco na frente do pessoal lá, mas juro por Deus, estou muito feliz, muito emocionada. Caramba, presente de Natal antecipado”, falou.

Leia também: Edu Guedes abre detalhes sobre preparativos de casamento com Ana Hickmann