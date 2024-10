Duda Nagle recorda fim da relação com Sabrina Sato: 'Não era para ser'

Ex de Sabrina Sato, o ator Duda Nagle revelou que partiu dele a decisão de colocar um ponto final na relação com a apresentadora

O ator Duda Nagle abriu o coração ao falar sobre seu antigo relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato. Pais da pequena Zoe, os famosos ficaram juntos por cerca de 7 anos e anunciaram publicamente o fim da união no início de 2023.

Em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', Duda revelou que a decisão de colocar um ponto final na relação partiu dele. De acordo com o artista, algumas divergências entre eles acabaram esfriando a relação dos dois como casal.

"Acho que não era para ser... É difícil explicar, mas foi uma conjuntura de fatores que levaram a gente a se distanciar como casal, a rotina era muito diferente, cada um para um lado", declarou Duda Nagle. Em seguida, o ator explicou que considera importante as pessoas 'blindarem a relação' da parte profissional.

++ Relembre como Sabrina Sato anunciou a gravidez quando esperava por Zoe

"A vida quando a gente não consegue manter essa gestão da energia, organizar direito as prioridades, as coisas se perdem. Acho que os hábitos, a rotina, a agenda contribuíram para esse afastamento. Ela tinha o hábito de estar sempre com a equipe, cercada de muitas pessoas, e trazia muito trabalho para casa, são coisas que acabam…", declarou.

Por fim, Duda Nagle contou que chegou a conversar com Sabrina Sato a respeito da situação, mas aceitou que o divórcio seria a solução após perceber que nada havia mudado. "Sobrou para mim essa decisão [de separar] porque eu já tinha feito a análise de conjuntura, já tinha chamado para conversar, proposto mudanças, e as mudanças não estavam vindo", disse.

"Então os dois já estavam sentindo, e aí eu tomei a iniciativa para de fato [terminar]. Não me arrependo [do nosso relacionamento], a gente viveu plenamente a história que a gente viveu, teve muita coisa boa, teve a Zoe que é o maior milagre da vida", concluiu Duda Nagle.

Atualmente, Sabrina Sato está noiva do ator Nicolas Prattes. No início desta semana, o casal revelou que estão à espera do primeiro filho. Duda, por sua vez, não assume publicamente uma relação desde o fim do namoro com Michele Balsamão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Duda Nagle expõe reação ao descobrir gravidez de Sabrina Sato

O ator Duda Nagle revelou na última quarta-feira, 16, como reagiu à notícia da gestação de sua ex-esposa, Sabrina Sato. Os dois, que são pais de Zoe, de 5 anos, se separaram em 2023. Noiva do também ator Nicolas Prattes, a apresentadora anunciou que está grávida de 2 meses do segundo filho; confira detalhes!