Relembre como Sabrina Sato anunciou a gravidez quando esperava por Zoe

Você sabia? Sabrina Sato anunciou a gravidez da primeira filha com vídeo especial e mensagem cheia de emoção nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 16, a apresentadora Sabrina Sato anunciou que está grávida pela segunda vez. Ela já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle. Agora, ela espera o nascimento do seu segundo bebê, que é fruto do noivado com o ator Nicolas Prattes. Que tal relembrar como ela anunciou a primeira gravidez em 2018?

Sabrina e Duda anunciaram a espera pela primeira filha em abril de 2018. Em um post no Instagram, os dois compartilharam um vídeo com imagens carinhosas e ela compartilhou a mensagem sobre a alegria de se tornar mãe.

"Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade... E que responsabilidade! Daqui a aproximadamente 210 dias a gente vai se ver pela primeira vez, mas até lá, estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito amor. Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos... Papai e mamãe já te amam mais que tudo", disse ela na época.

Reveja o vídeo:

O anúncio da gravidez

A gravidez de Sabrina Sato e Nicolas Prattes foi anunciada nesta quarta-feira, 16, pelos colunistas Gabriel Perline e Leo Dias. Logo depois, a equipe da apresentadora confirmou em um comunicado à imprensa.

"Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", informaram.

Vale lembrar que os dois estão juntos há apenas 8 meses. Eles assumiram o namoro em fevereiro, durante o Carnaval de 2024, e ficaram noivos em setembro.