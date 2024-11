Dona Déa Lúcia conta curiosidades sobre os netos, Romeu e Gael, filhos de Paulo Gustavo

'Terríveis de levados', Dona Déa relembrou momentos; Romeu e Gael, são frutos do casamento de Paulo Gustavo com Thales Bretas

Nesta sexta-feira, 15, Dona Déa Lúcia participou do "Conversa com Bial" com aquele jeitinho peculiar e sincero. No programa, a mãe do falecido Paulo Gustavo bateu um papo animado e se divertiu: "Estou tão nervosa que, se eu passar mal, você tem que me levar de jatinho", brincou com o apresentador.

A famosa surpreendeu ao falar mais sobre a personalidade dos netos Romeu e Gael, de 5 anos, filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas, e disse que os pequenos tem tiradas de humor que fazem a alegria da casa:

"São terríveis de levados. Tem cada coisa que surpreende a gente. O Romeu, o mais fofinho de olhinho verdinho, sentou, estava tomando café lá em casa e disse: 'Vovó, você tem que cortar essa pelanca aqui. Tem que fazer botox e laser'. O Thales é dermatologista. Eu falei: 'Tá, eu vou fazer. Você conhece alguém que fez isso tudo e ficou bonita?'. Ele falou de uma pessoa, que não posso falar, mas respondi: 'Por isso ela é horrorosa'", disse ao neto. "Gael é sonso. Você fala, ele finge que não te escutou. São terríveis, formação de quadrilha", brincou.

Ela também contou que ajuda na educação dos meninos: "Deixo fazer as coisas, mas tem coisa que não deixo. Sentou na mesa, tem que comer direito, tem que dar bom dia, boa tarde. Não precisa ser simpático, rindo, mas tem que cumprimentar as pessoas. Sexta eles vão lá para casa e os avós vão revezando".

A artista também disse que, mesmo com a fama, não tem pretendentes:"Não tem nenhum, quem me dera! Aos 77 anos, vou arrumar um namorado, um marido, para ter que dar remedinho para ele? Eu não tomo remédio, sou ótima". Bial perguntou se era falta de oportunidade e Déa respondeu: "Falta de vontade". Os dois caíram na gargalhada.

"As pessoas são malucas. Falam que eu estou imitando meu filho. Era ele que me imitava, viram o filme?".

Após a morte do filho, Paulo Gustavo, em maio de 2021 por complicações da Covid-19, Déa mantém os figurinos guardados e faz questão de ser carinhosa com os fãs do filho: "Tenho na minha casa um armário só com roupas dele, mais de 30 perucas, e em Itaipava também tem. Sempre falo com todo mundo. Fico com pena porque as pessoas são fãs de Paulo Gustavo, e quando me veem, vêm falar comigo. Eu tenho que responder, deixar me abraçarem, tenho que tudo".