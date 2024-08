Discreta, Ana Paula Araújo namorou advogado por cinco anos; saiba quem

A jornalista Ana Paula Araújo costuma ser bastante discreta a respeito de sua vida pessoal. Atualmente, ela teria engatado um namoro com Bernardinho

Apesar de ainda não terem se pronunciado publicamente, a jornalista Ana Paula Araújo (52) e o técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho (64), estão namorando, segundo a revista Veja. Ainda de acordo com o veículo, o casal está junto há quatro meses e teria anunciado o relacionamento aos quatro ventos, durante os Jogos Olímpicos de Paris. A âncora do Bom Dia Brasil, telejornal da TV Globo, costuma ser bastante discreta a respeito de sua vida pessoal. Seu último relacionamento, raramente falado nas redes sociais, durou cinco anos.

Na noite do dia 22 de setembro de 2023, por exemplo, Ana Paula apareceu curtindo férias, em foto rara ao lado do então namorado, o advogado Pedro Correa. Na imagem, eles apareceram abraçados enquanto curtiam o final de tarde em uma paisagem paradisíaca, em Fernando de Noronha. “Férias, cheguei”, disse ela, na legenda. Os dois iniciaram o romance em 2018 e sempre fizeram questão de mantê-lo com discrição, longe dos holofotes.

A jornalista já foi casada por cerca de sete anos com o empresário Christiano Londres, com quem teve uma filha, Melissa, de 18 anos.

O advogado Predro Correa e a jornalista Ana Paula Araújo - Reprodução/Instagram

TÉCNICO BERNARDINHO

Bernardinho e Ana Paula não postaram nenhuma foto juntos, até o momento, nas redes sociais. Eles se seguem e trocam algumas curtidas. Os dois, contudo, surgiram abraçados em um clique postado pela criadora de conteúdo Fernanda Aroeira.

O técnico da seleção masculina de vôlei foi casado com a ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini (53), por 21 anos. Eles tiveram duas filhas, Júlia e Vitória, e se separaram em outubro de 2020. Antes, Bernardinho foi casado e teve um relacionamento com a ex-jogadora de vôlei Vera Mossa (59), com quem teve Bruninho Rezende (38).

Para quem não sabe, Bernardinho, que foi jogador de vôlei entre os anos de 1979 e 1986, chegou a ser cotado para ser candidato ao governo do Rio em pelo menos três eleições: 2010, 2014 e 2018. No entanto, nunca oficializou a tentativa de concorrer ao Palácio Guanabara. O carioca sempre sofreu resistência da família, que não queria que o técnico disputasse, principalmente a ex-esposa Fernanda Venturini.