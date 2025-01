Diogo Nogueira revela se planeja aumentar a família com Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira abriu o coração ao revelar se ele e a companheira, a atriz Paolla Oliveira, pensam em ter filhos

O cantor Diogo Nogueira abriu o coração ao falar sobre os planos de aumentar a família com a companheira, a atriz Paolla Oliveira. Em entrevista à 'GQ', o artista explicou que o casal, juntos há cerca de quatro anos, já conversou a respeito do assunto anteriormente.

De acordo com Diogo, por enquanto, eles não pretendem ter filhos. "Somos muito sinceros um com o outro. Debatemos e conversamos bastante sobre o futuro e esse é um dos pontos [ter filhos]. Até porque já nos engravidaram umas 10 vezes, né? Ela tem as questões dela e eu tenho as minhas também. E achamos que não é o momento para isso", declarou.

Em seguida, o cantor ressaltou que ele e Paolla Oliveira não têm pressa de aumentar a família. Além disso, Diogo Nogueira também explicou que não será um problema caso os dois não tenham filhos no futuro.

"Acredito que um dia possa chegar esse momento e se não acontecer também está tudo certo. O mundo está completamente de cabeça para baixo. As inteligências artificiais fazem coisas absurdas e as pessoas estão adoecendo", concluiu o artista.

Vale lembrar que Diogo já é pai de Davi, fruto de sua antiga relação com Milena Rocha, que durou de 2003 a 2018. Discreto, o jovem de 18 anos costuma fazer raras aparições nas redes sociais do sambista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira prestigia estreia de programa de Diogo Nogueira

No dia 15 de janeiro deste ano, aconteceu a pré-estreia do programa ‘Diogo na Cozinha’, apresentado por Diogo Nogueira. O evento, só para convidados, aconteceu no Kinoplex localizado no Leblon, famoso bairro do Rio de Janeiro.

Como era de se esperar, Paolla Oliveira marcou presença para prestigiar o amado. A atriz posou muito sorridente para fotos e ainda apareceu coladinha com o namorado. Esbanjando beleza, a famosa apostou em um look super elegante composto por uma regata dourada com calça branca e um blazer por cima; confira os registros!

Leia também: Paolla Oliveira conta que perdeu trabalhos após mostrar 'corpo real'