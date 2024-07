Diego Martins faz tatuagem em local inusitado durante festa de Luisa Sonza

O ator Diego Martins, que atuou em Terra e Paixão, fez uma tatuagem durante a festa de Luisa Sonza e escolheu um local inusitado em seu corpo

O ator Diego Martins, que conquistou o público ao interpretar Kelvin na novela Terra e Paixão, fez uma nova tatuagem! Na noite de quinta-feira, 18, ele marcou presença na festa de aniversário da cantora Luisa Sonza e decidiu se tatuar durante o evento.

Nos stories do Instagram, ele mostrou imagens de quando o desenho estava sendo feito e também mostrou o resultado final. Diego tatuou o rosto de um alienígena na região dos glúteos.

Atualmente, Diego Martins pode ser visto no teatro. Ele está no elenco do musical Priscilla, a Rainha do Deserto, que tem o ator Reynaldo Gianecchini como protagonista.

Diego Martins faz nova tatuagem - Foto: Reprodução / Instagram

Bastidores do beijo de Kelvin e Ramiro em Terra e Paixão

O ator Diego Martins agitou as redes sociais ao compartilhar um vídeo de como foi gravar a cena tão esperada do beijo dos personagens Kelvin e Ramiro (Amaury Lorenzo) na novela Terra e Paixão, da Globo. A cena foi ao ar na reta final da novela, e encantou os telespectadores. Agora, ele revelou a emoção da equipe no set de gravação.

No vídeo, Diego exibiu o clima no camarim de empolgação com a gravação do beijo de Kelmiro, o ensaio com a equipe de direção e também a reação dos atores após a cena ser feita. Inclusive, eles contaram que os dois beijam bem.

Nos comentários do post, os fãs demonstraram a torcida pelo casal de personagens. “Os donos da novela, o casal protagonista”, escreveu um seguidor. “Os dois afirmando que o outro beija bem, pois se beijem mais”, declarou outro. “Todo mundo emocionado, que momento lindo”, escreveu mais um.