Na manhã desta quinta-feira, 26, a atriz Deborah Secco fez uma publicação em suas redes sociais ao lado da empresária Ana Paula Siebert. A artista encontrou a esposa de Roberto Justus durante um evento promovido por uma empresa de produtos para procedimentos estéticos injetáveis, realizado na noite de quarta-feira, 25.

A artista compartilhou o registro nos Stories de seu perfil no Instagram. Para a ocasião, Deborah Secco apostou em um longo vestido branco com mangas e gola rolê. E ela abraça Ana Paula Siebert, que aparece com um vestido vermelho decotado.

Na legenda, Deborah Secco expressou: "Amei te conhecer". E a madrasta de Rafaella Justus também publicou o registro ao lado da atriz e a elogiou, escrevendo: "Perfeição."

Ana Paula Siebert e Deborah Secco (Reprodução/Instagram)

Ana Paula Siebert diz se quer ter mais filhos com Roberto Justus: "Combinado"

A empresária Ana Paula Siebert marcou presença no Rock in Rio no último sábado, 21, e falou sobre seus planos de aumentar a família. Em entrevista ao portal GShow, ela revelou se pretende ter mais filhos com Roberto Justus, com quem teve Vicky Justus, de 4 anos.

“Olha, eu sempre falo que eu teria, porque eu adoro ser mãe. Mas quando eu comecei a namorar, o meu combinado com o meu marido foi assim, se a gente tivesse, seria um. E eu sou uma pessoa muito certa, pra mim combinado tá combinado. Então não teremos outro, mas assim, se eu pudesse, eu teria muitos, porque é a coisa que eu mais gosto na minha vida, ser mãe", detalhou.

Já em recente publicação no Instagram, ela compartilhou mais um dia da filha, Vicky Justus, na escola. Nesta quinta-feira, 26, a famosa registrou o encontro da herdeira com sua sobrinha, uma das herdeiras de Fabiana Justus.