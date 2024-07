Deborah Secco curte dia de sol ao lado da filha, Maria Flor, em resort de luxo

A atriz postou um registro nas redes sociais neste sábado, 27, durante as férias na África; Deborah Secco e a filha estão nas Ilhas Maurício

Deborah Secco publicou em suas redes sociais, neste sábado, 27, registros de um dia de praia na companhia de sua filha, Maria Flor, de oito anos. Vivendo "a segunda parte das férias", a atriz e a filha estão curtindo as Ilhas Maurício, na África Oriental, renovando o bronzeado nas praias paradisíacas e se refrescando do calor com sorvete.

As duas aproveitaram o sábado para tomar sorvete nas areias da praia da região. Deborah e Maria Flor estão hospedadas em um resort de luxo do local. "Bom dia por aqui", escreveu Deborah na publicação.

Antes das Ilhas Maurício, mãe e filha estavam no Quênia, onde curtiram safáris e a vida selvagem africana. Nesta semana, a atriz mostrou que ela e a menina se hospedaram no famoso hotel das girafas, por onde esses animais passeiam livremente e é possível interagir com eles.

Vale lembrar que desde o fim do relacionamento de nove anos da musa com o empresário e ator Hugo Moura, em abril deste ano, as duas viajaram para Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, para Paris, capital da França, Orlando, nos EUA, nos parques da Disney, e Londres, na Inglaterra.

Deborah Secco fala sobre férias com a filha

A estrela comentou sobre os passeios com a filha no Domingão: "Acho que, de todos os meus papéis, ser mãe é, sem dúvida, o melhor deles. E o que mais me esforço e me empenho para fazer bem, sabe? Para realizar bem. E ela é minha maior alegria. Ela é minha maior parceira, minha melhor amiga. E a gente se diverte muito".

Deborah ainda celebrou a idade da menina e contou que a troca com ela já é outra. "Hoje ela está maiorzinha, né? Mais amiga mesmo, mais parceira. E já cheia de personalidade. Sabe o que pensa. Ela tem uma personalidade forte mesmo. Então, tem sido delicioso, assim. Ela me ensina muito. A gente acha que os pais ensinam os filhos, mas é o oposto, né? Acho que os filhos vêm pra ensinar os pais. E ela é minha maior escola, sem dúvida alguma", concluiu.