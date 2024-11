Deborah Secco chama atenção ao surgir com look despojado em clique com a filha

A atriz Deborah Secco compartilhou nas redes sociais um clique inédito com a filha, Maria Flor, e encantou os seguidores

Deborah Secco chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito com a filha, Maria Flor, de oito anos, fruto de seu relacionamento com Hugo Moura, de quem se separou após nove anos de casamento.

Na imagem compartilhada no 'X', o antigo Twitter, a atriz aparece usando um look despojado: uma regata branca, uma calça jeans, um sapato de alto, uma bolsa e óculos de grau. Já Maria Flor estava usando uma blusinha branca, uma saia e um chinelo.

Ao dividir o registro com os seguidores, Deborah mandou um recado. "Beijinhos pra vocês", escreveu a artista, recebendo o carinho dos internautas. "Lindas", disse uma seguidora. "A Flor é uma gatinha", falou outra. "Lindezas", comentou uma fã.

Recentemente, Deborah Secco participou do Saia Justa, do GNT, e falou sobre Maria Flor. "Durante muito tempo achava mesmo, quando a minha filha nasceu, que ela era a minha felicidade. E ela não merece essa responsabilidade. Ela não merece esse peso de ter que me fazer feliz. Ela me faz feliz, mas eu me faço feliz antes Eu já era feliz antes dela chegar", avaliou a estrela

Confira:

Deborah Secco expõe questão que afeta seus relacionamentos

Deborah Secco foi a convidada especial do programa Saia Justa, do GNT. Durante a conversa com as apresentadoras, a atriz falou sobre o término de seus relacionamentos e se abriu em uma verdadeira sessão de terapia ao revelar uma questão que tem interferido em suas relações e a faz sentir-se "abandonada".

Débora, que recentemente colocou um ponto final em seu casamento com Hugo Moura, expôs um problema do passado que ressurgiu e sempre impactou sua vida amorosa. "Eu acho que eu tive separações tão diferentes. Não consigo nem criar um método. Acho que eu sou uma pessoa que, realmente, mudo muito, e uma não teve nada nem um pouquinho parecido com a outra. Sentimentos diferentes, 'Deborahs", disse ela em um trecho. Veja o relato completo!

