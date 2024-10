Débora Olivieri abre intimidade ao falar de mudança do marido ao Brasil: 'Recomeço'

Em entrevista à CARAS Brasil, Débora Olivieri se derrete ao falar de seu relacionamento e confessa sobre mudança do marido holandês ao Brasil

Provando que o amor não tem fronteiras, a atriz Débora Olivieri (66) vive um casamento feliz ao lado do seu marido, o holandês Ruud Dankers, o qual conheceu em aplicativo de relacionamento em 2014, os dois acabaram oficializando a união em 2017. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre sua intimidade ao falar do relacionamento e mudança do marido ao Brasil: "Recomeço".

Débora Olivieri se derrete ao falar do seu amado e menciona que os dois ficavam viajando entre os países, mas Ruud decidiu morar junto com ela e iniciou sua mudança para o Brasil. Débora Olivieri confessa que desde setembro seu amado deu entrada no processo de imigração.

"Ele ficava indo e voltando, ficava cinco semanas aqui, cinco lá e eu ia quando não trabalhava. Ele cansou disso, vendemos o apê com dentro tudo dentro na Holanda e ele está dando entrada para começar a pagar imposto aqui", declara.

Débora menciona que o marido optou em se mudar ao Brasil para passar mais tempo ao lado da atriz. Apaixonada, ela brinca que essa proximidade a remete ao início do relacionamento.

"Quer ficar do meu lado para sempre. Quer ser cremado e jogado as cinzas no jardim botânico onde a ex-mulher jogou as cinzas. Já ta mais perto e a gente fica se sentindo num recomeço. 'Vamos viver bem' ele me falou", afirma a atriz.

Débora Olivieri está junto do companheiro há 10 anos/ Fotos: Reprodução/ Globo

PROVA DE RESISTÊNCIA

Débora está em contagem regressiva para a estreia do espetáculo Duas Irmãs & Um Casamento, onde divide o protagonismo da trama com Maitê Proença (66). A peça estreia dia 11 de outubro, no Teatro Clara Nunes.

Débora reforça sua paixão pelos palcos, mas afirma que não é uma tarefa fácil trabalhar com essa forma de arte: "Teatro dá essa adrenalina, que é necessária para a gente sobreviver. A gente cansa, mas ama. Subir no palco com aquele texto, concentração, bando de gente olhando. É porque a gente ama essa profissão, [mas] fazer teatro é uma prova de resistência”, confira entrevista completa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DÉBORA OLIVIERI NAS REDES SOCIAIS: