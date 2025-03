Com look preto, Tati Machado exibe o barrigão da gravidez em evento

Tati Machado marcou presença em um evento e fez questão de posar para os fotógrafos exibindo o barrigão da gravidez. Confira!

Nesta quinta-feira, 27, Tati Machado marcou presença em um evento que aconteceu em São Paulo e fez questão de posar para os fotógrafos.

Grávida do primeiro filho, a apresentadora exibiu o barrigão ao usar um look todo preto e mais justinho. Além disso, a famosa apostou em uma sandália diferentona azul e verde.

Casada com Bruno Monteiro, Tati Machado está à espera de um menino que se chamará Rael.

Fofura

A apresentadora Tati Machado explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar a primeira foto do rosto do filho no exame de ultrassom. Grávida pela primeira vez, ela espera o nascimento de um menino, que vai se chamar Rael. Na segunda-feira, 24, ela fez o exame para acompanhar o crescimento do bebê em seu ventre e mostrou a foto para os fãs.

Na imagem, o bebê apareceu com a mão no queixo. "Visitamos nosso neném e ele está muito grande! Ele está ótimo! É a cara do Bruno, não tem jeito, uma boca desse tamanho. Muito incrível!”, disse ela.

Além disso, Tati afirmou: “Nosso amor mais real do mundo. Hoje não estava muito para foto. Só queria ficar de costas e com a mãozinha no rosto. Mas já deu para ver que tem bocão, nariz de batatinha dos papais e ainda é bochechudo”.

O bebê Rael é fruto do casamento de Tati Machado com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro.

Recentemente, Tati compartilhou com os seguidores um vídeo emocionante do momento em que descobriu a gestação. No registro, a campeã da cometição Dança dos Famosos aparece esperando o tão sonhado 'positivo' do teste de gravidez.

"Nenhuma retrospectiva de 2024 seria capaz de superar a melhor das surpresas para mim e para o mozão. Nosso Rael é real. Uma virada de muito amor para todos. Que 2025 seja de muitas realizações e de vida feliz. Obrigada por tudo, galera", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

