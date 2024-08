De férias, Cesar Tralli encanta ao postar foto com a família

O jornalista Cesar Tralli encantou os fãs ao postar uma foto ao lado da esposa, Ticiane Pinheiro, da filha, Manuella, e da enteada, Rafaella Justus

Cesar Tralli usou as redes sociais neste domingo, 4, para dividir uma foto de sua viagem em família. O jornalista da TV Globo está curtindo as férias em Miami, nos Estados Unidos, com a esposa, a enteada, e a filha.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do 'Jornal Hoje' postou uma foto com Ticiane Pinheiro, RafaellaJustus, de 15 anos, e Manuella, de cinco, e celebrou o momento ao lado delas. "Minha largada. Meu caminho. Meu destino. Minha chegada. O melhorar das férias sempre: Minha Família. Obrigado Deus", escreveu Tralli na legenda da publicação.

Neste último sábado, 3, Ticiane postou uma foto de um passeio que fez com Tralli, Rafa e Manu e se declarou para eles. "Minha FAMÍLIA que tanto AMO! As férias estão quase acabando e estamos levando na bagagem muitos momentos especiais juntos, muito amor envolvido e muito mais cumplicidade", escreveu ela, que para o momento de lazer, ela surgiu usando um vestido curto de cor vermelha e tênis.

Confira:

Cesar Tralli diverte ao rever reportagem inédita com 23 anos

O jornalista Cesar Tralli divertiu os telespectadores ao mostrar o trecho de uma reportagem rara em sua carreira. A matéria em questão, exibida há 30 anos, falava sobre a implementação do Plano Real.

Tralli resgatou o momento enquanto apresentava os destaques do 'Jornal Hoje' para Alan Severiano no 'SP1'. "Plano Real foi implementado aos poucos. Eu fui um dos repórteres que cobriram esse momento histórico. Então, vou te mostrar agora um trecho de uma reportagem que foi ao ar em 12 de junho de 1994", explicou.

No registro, o jornalista aparece perguntando ao público nas ruas como converter Cruzeiros Reais em Real para o preenchimento de um cheque. Após a exibição, o jornalista brincou com um detalhe em seu visual que não passou despercebido por ele. Confira!