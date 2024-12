Mariana Ximenes revela o que a tira do sério na vida real: ‘Muito difícil'

Em entrevista à Contigo! Novelas, Mariana Ximenes, fala sobre personagem em Mania de Você, cuidados com o corpo e lista o que a tira do sério

No ar em Mania de Você, na Globo, com a vilã Ísis, a atriz Mariana Ximenes ressaltou não acreditar que exista no mundo alguém totalmente ruim ou totalmente bom. Em entrevista à Contigo! Novelas, a artista falou sobre as nuances da personagem e revelou o que a tira do sério na vida real.

A Ísis é uma vilã diferente, que também é traída, também cai no golpe...

Isso é interessante das novelas do João [Emanuel Carneiro]. Eu comecei fazendo Cobras & Lagartos com ele, depois fiz A Favorita e o João sempre tem uma trama engatilhada na outra, personagens de muitas camadas. E acho isso uma delícia também, porque nunca é uma personagem soberana, sem erros, ela erra, ela é enganada também, então esse jogo que é gostoso.

Gosta mais de fazer vilãs?

A gente gosta de experimentar coisas diferentes, então depende do trabalho, porque também é bom fazer mocinha. Eu fiz Chocolate com Pimenta, que foi um marco na minha carreira, mas ela era uma mocinha que voltava para se vingar, não era aquela boazinha o tempo todo, ela tinha seus erros e isso é bom também, traz uma humanidade. Nem todo mundo é bonzinho ou mauzinho, todo mundo tem suas fragilidades e a Ísis também tem.

Já conheceu alguma Ísis na vida?

Acho que não, ainda bem! Eu acredito no ser humano, tenho fé no ser humano, gosto de gente, acredito que tem uma humanidade por trás. A Ísis tem um caráter muito frágil, muito duvidoso e caráter, pra mim, é essencial.

Já lidou com alguém com esse caráter?

A gente sempre suspeita, né? Às vezes, mas aí eu me afasto. Caráter para mim é tudo, valores. Eu tive uma criação com base familiar muito forte, meu pai é advogado, me ensinou muito sobre ética, sobre respeito, então são coisas muito valiosas para mim. Por isso que eu não passo nem perto de uma pessoa como a Ísis [risos]. Mas estou dando vida a ela e tomara que ela seja também um exemplo do que as pessoas não devam fazer.

O que te tira do sério?

Eu sou uma pessoa muito difícil de ser tirada do sério. Eu gosto muito de diálogo, eu olho no olho. Eu amo meu ofício. O que me tira do sério é falta de vontade, incompetência por falta de vontade, injustiça, violência, falta de ética, falta de educação, falta de respeito. Eu sou do diálogo, então é muito difícil eu brigar. Eu não gosto de brigar, eu não sou bélica. Sabe onde eu aproveito para brigar? Em cena! Aí eu boto tudo, me jogo [risos]. Mas sou seletiva no meu estresse e com a maturidade fiquei ainda mais. Você pensa: ‘não vale a pena, não vai me tirar do sério’, toma uma água e fala: ‘Oi, querida!’. Acho que com o tempo você vai entendendo essas coisas, vai acalmando. Eu já fui muito ansiosa, sou inquieta, mas eu amo relaxar

É para a personagem ou para a vida mesmo?

Para os dois, posso falar que é para a personagem e que é para mim também. Eu estou adorando essa fase de acordar cedo e malhar. Antes tudo era prioridade, menos a malhação, agora eu coloquei como prioridade. Eu prefiro atividade ao ar livre, mas estou indo mais para a academia porque não tenho tempo, é na hora que dá e a hora que dá é 5h30 da manhã e aí está frio ou então à noite, então é quando dá. Eu prefiro fazer pouco, rápido, mas fazer um pouquinho do que não fazer. Agora entendi também que pego o motorista para ir para os Estúdios Globo e que dá quase uma hora de trânsito, então eu aprendi a meditar nesse tempo. Eu falo com o motorista ‘Vou ficar quieta aqui’ e aí faço uma meditação. Essas coisas eu estou conseguindo colocar no meu dia a dia.

Está feliz com o resultado?

Estou feliz porque estou saudável, isso é o mais importante. Foi uma conjuntura, eu estava tranquila, de férias, pude ter uma alimentação mais regrada, fazer exercício, uma vida tranquila e aí deu certo de organizar isso com nutricionista, endocrinologista. Estou com o foco na saúde.

