Davi Lucca ajuda Neymar em partida de videogame e diverte Bruna Biancardi

Bruna Biancardi compartilhou com seguidores um momento divertido entre Neymar e o filho mais velho, Davi Lucca, durante a Esports World Cup

Bruna Biancardi dividiu um momento fofo de Neymar e Davi Lucca, o primogênito do craque com Carol Dantas, nesta terça-feira (20). O menino, de 12 anos, acompanhou o pai e a madrasta durante a Esports World Cup, um campeonato mundial de jogos, onde jogador do Al-Hilal teve seu próprio time e uma ajudinha especial do filho para auxiliá-lo nos detalhes técnicos do videogame.

"Davizinho assumiu o cargo de técnico", brincou a madrasta, acrescentando um emoji sorridente.

Nas imagens feitas por Bruna, Neymar e Davi aparecem concentrados durante uma partida de Rocket League, um jogo bastante popular entre os amantes de e-sports, onde os "players" devem, de forma inusitada, jogar uma partida de futebol em automóveis.

Embora Davi esteja passando alguns dias com o pai, o menino vive com a mãe, com quem tanto Neymar, quanto Biancardi mantém uma relação próxima, em Barcelona, na Espanha. Além do menino, o jogador também é pai de Mavie, filha de Bruna, e de Helena, fruto de um relacionamento breve do jogador com Amanda Kimberlly.

Recentemente, Neymar foi envolvido em uma polêmica sobre a paternidade de uma menina húngara, que seria fruto de uma relação do jogador com Gabriella Gaspar. Se comprovada o parentesco dos dois, processo que corre em segredo de justiça, a menina será a segunda herdeira dele, já que é dois anos mais nova que Davi.

Neymar cobra disciplina do filho

Recentemente, o craque do Al-Hilal compartilhou com seguidores um vídeo em que aparece praticando um gol de escanteio com o primogênito. Neymar usou o momento para refletir sobre disciplina e mostrar que não dá moleza a Davi:

"Hoje, o Davi aprendeu um pouco do significado de dedicação e repetição. Parece fácil mas não é … tomei muitos beliscões do meu pai no pé e doía, hein? Até chorava… Mas, hoje, eu sei o que significou aquele momento pra mim! Te amo Filho, sempre vou querer o seu melhor EM TUDO!", refletiu ele.