Tá namorando! Daniel Rocha confirma romance com atriz famosa

O novo romance de Daniel Rocha foi revelado pela veterana Nívea Maria, que disparou elogios à namorada do colega de profissão

O ator Daniel Rocha está namorando! A revelação sobre a vida pessoal do artista aconteceu na sexta-feira, 11, durante uma entrevista descontraída ao lado da veterana Nívea Maria no programa 'Timeline', do portal GHZ.

Ao longo do bate-papo, o apresentador da atração mencionou a origem gaúcha da namorada de Daniel e, Nívea Maria, sua parceira na peça 'Norma', acabou entregando o romance do ator com uma famosa ao disparar elogios à eleita.

"E eu queria dizer aqui uma coisa, a namorada - posso dizer o nome da sua namorada? Posso falar?", perguntou a veterana, que prontamente recebeu uma resposta positiva de Daniel Rocha. "A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já em uma novela. Vocês conhecem muito bem, é a Vitória Strada ! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela. Ela é um espetáculo!", disse Nívea.

A confirmação do namoro marca o primeiro relacionamento público de Vitória Strada desde o fim de seu noivado com a atriz e produtora Marcella Rica. Já Daniel Rocha estava solteiro desde dezembro de 2023, quando anunciou o término da relação com a modelo Mariana Nunes.

Vitória Strada rebate críticas sobre ser bissexual

Em fevereiro deste ano, a atriz Vitória Strada rebateu as críticas por ter declarado que é bissexual. Em uma entrevista no programa Na Piscina com Fê Paes Leme, do GNT, ela comentou sobre ser criticada por causa de sua vida pessoal.

"É muito louco como as pessoas invalidam a sexualidade dos bissexuais. Como se a gente tivesse que escolher um lado ou como se fosse uma modinha. Tem gente muito má na internet. Como eu ia inventar um relacionamento de quatro anos?", disse ela. Vitória foi noiva da atriz Marcella Rica, mas as duas se separaram em julho de 2023.

Ela ainda completou a sua opinião. "Não é que a gente tenha dúvida. Os seres humanos são atraentes, interessantes. A gente foi criado para mulher se atrair pelo homem e o homem tem que ser atraído pela mulher. E a gente foi guardando isso na nossa cabeça durante muitos anos. Mas a verdade é que nós somos seres humanos, e não estamos fazendo nada de errado! Então acho que é sobre isso", finalizou.