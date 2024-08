Dandara Mariana é provocada nas redes sociais após suposta desavença com Rebeca Andrade

A atriz causou polêmica por celebrar a vitória de Simone Biles nas Olimpíadas e ignorar a medalhista brasileira Rebeca Andrade, que levou a prata

A comemoração da vitória de Simone Biles pela atriz brasileira Dandara Mariana não foi bem vista pelos torcedores brasileiros, que entenderam a publicação dela como uma alfinetada em Rebeca Andrade.

Com a atitude, Dandara reviveu uma suposta desavença entre ela e a medalhista olímpica, que teria ocorrido quando a ginasta avaliou a artista com 9.9 na Dança dos Famosos, em 2021. Nesta sexta-feira (2), as redes sociais da atriz foram invadidas por comentários provocativos sobre a vitória de Rebeca, que ficou atrás de Biles com a prata.

"Rapaz... Você ainda está chorando por causa de um 9.9? F*da, viu?", escreveu um usuário do Instagram. "Se for chorar mande áudio! Rebeca é a maioral e é do Brasil!", ironizou a outra. "Quase 40 anos nas costas e ainda te falta muita maturidade... Que choro por causa de 9.9... Eu, hein", comentou um torcedor brasileiro.

que mico a atriz dandara mariana comemorando a vitória da biles e ignorando a conquista da rebeca só porque ganhou um 9,9 da nossa diva em 2021 na dança dos famosos; sério, tem que ter a mente muito fraca pra ser uma pessoa idiota assim, tonhona!!!! pic.twitter.com/RlmNMUF1iV — althaus (@andrealthaus) August 2, 2024

Em 2021, Dandara era uma das finalistas do programa e teve a performance avaliada por uma banca que tinha em sua composição Rebeca Andrade. Embora tenha gostado da apresentação da artista, a ginasta deu a nota 9.9, o que fez com que a nota da atriz fosse puxada para baixo e ela perdesse o título de campeã.

Rebeca Andrade toma decisão sobre carreira esportiva

Na primeira semana de Jogos em Paris, a ginásta olímpica garantiu duas medalhar para o Brasil. A primeira delas foi na fase geral por equipes, onde a seleção brasileira feminina conquistou a medalha de bronze e o primeiro pódio do Brasil na modalidade. Já a segunda, se trata da medalha de prata na categoria geral individual.

Ainda que tenha surpreendido com a performance, deixando até a campeã do mundo, Simone Biles, temerosa, a atleta revelou que não quer mais competir na modalidade, uma decisão que tem trabalhado há algum tempo:

"Eu já trabalhei isso na minha cabeça e queria muito que hoje fosse uma competição especial para mim (...)", disse ela.