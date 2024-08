Silvio Santos fez confissão sobre família evangélica: 'Um pacto com Deus'

De origem judaica, Silvio Santos tinha filhas e esposa protestantes; relembre qual a opinião do apresentador sobre a fé de sua família

Silvio Santos (1930-2024) nunca escondeu de ninguém sua fé, sendo atribuída por ele como um dos segredos para o sucesso de sua trajetória. De origem judaica, o apresentador casou com Íris Abravanel (75) que se converteu ao cristianismo, e as filhas do casal também seguiram o mesmo caminho da mãe. O comunicador fez uma confissão sobre a espiritualidade em sua família e declarou: "Um pacto com Deus".

Em 2016, durante a gravação do Programa Silvio Santos, dominical do SBT, Silvio Santos revelou que tem uma ótima relação com sua esposa e filhas. Na ocasião, ele reforçou a importância da religiosidade e brincou que sua esposa tentava converter ele ao cristianismo.

"Eu sou o único judeu na minha casa. Lá são todos evangélicos. Eles querem me convencer, mas eu não posso. Eu tenho um pacto com Deus, não posso. Eu dou tanta sorte que Deus me abraçou, me beijou e me pegou no colo", disse Silvio durante seu programa.

'BEIJADO POR DEUS'

Essa afirmação foi feita por Silvio Santos ao relembrar que muitas pessoas o consideravam 'um homem de sorte', o apresentador sempre discordou desse tipo de comentário e refutou durante seu programa dominical no SBT.

"Engraçado, tem gente que tem sorte. As pessoas às vezes me dizem: 'Silvio Santos, você tem sorte, você foi abençoado por Deus!'. Não fui abençoado por Deus, eu fui beijado e abraçado", disse o dono do SBT em seu programa. Confira relato completo.

LUTO!

O apresentador Silvio Santos faleceu no último sábado, 17. A notícia foi dada pelo SBT no X, antigo Twitter. O dono do SBT estava internado em São Paulo desde o primeiro dia de agosto. Em julho, o comunicador também foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, no início deste mês, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.

Empresário, comunicador e ícone da TV brasileira, Silvio Santos nasceu com o nome de batismo Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia, e ele foi o mais velho de cinco irmãos.

