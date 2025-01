Cris Leite relembra acidente grave e revela mudança: 'Celebro a vida em todos os momentos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cris Leite reflete sobre diversidade etária no mundo da moda e fala sobre inspirar mulheres maduras com seu trabalho

Cris Leite (51) passou por uma mudança total aos 48 anos, quando, depois de um grave acidente que fraturou seu crânio em 11 partes, a então dentista decidiu retomar um antigo sonho e conquistar as passarelas. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo que se tornou uma voz pela representatividade 50+ relembra o acidente grave e revela mudança: "Celebro a vida em todos os momentos", compartilha.

Novas perspectivas

A vida de Cris mudou após um passeio ao shopping que acabou no hospital: na época, a modelo ainda atuava como dentista e havia algumas horas da rotina agitada para encontrar com uma amiga, mas sofreu uma queda que resultou em uma fratura de 11 partes.

Após o acidente que a deixou em recuperação por um ano, Cris transformou sua relação com a vida. “Não preciso de data especial. Depois da queda, celebro a vida em todos os momentos. É uma benção e uma dádiva viver, não é mesmo?”, compartilhou.

Ligada à natureza, ela encontra paz em ambientes abertos e sua casa é um refúgio repleto de muito verde. Para Cris, essa conexão fortalece sua intuição e equilíbrio: "Sou super ligada à natureza! Adoro plantar, cuidar dos animais e das plantas. Estar próxima à natureza me traz tranquilidade, me conecta com meu eu divino, minha intuição", afirma.

Moda 50+

Cris observa que a moda brasileira ainda trata a diversidade etária de forma tímida. Apesar dos avanços, ela destaca que campanhas de beleza para o público 50+ muitas vezes utilizam modelos de 20 anos, gerando desconexão com a realidade dos consumidores. Para Cris, que enxergou essa lacuna no mercado, a representatividade autêntica é fundamental: "O público consumidor 50+ deseja representatividade! As agências e as marcas que perceberem isso mais rapidamente vão ganhar muito, muito mais destaque", diz.

Ela acredita que a mudança está acontecendo gradualmente, impulsionada pela força do mercado consumidor dessa faixa etária. "A expectativa de vida do brasileiro aumentou, o mercado consumidor 50+ corresponde a uma boa parcela do PIB Mundial e a necessidade em ter modelos 50+ que o represente é, na verdade, um caminho sem volta", pontua Cris ao destacar a faixa etária como responsável por movimentar R$ 2 trilhões por ano no Brasil.

Um dos momentos mais marcantes da carreira recente de Cris foi o Manifesto Nós Não Somos Invisíveis, que ganhou repercussão nacional e internacional. Com direção criativa de Paulo Visani e fotografia de Maurício Nahas, o projeto reuniu modelos maduras para chamar a atenção do mercado. "A resposta ao manifesto foi espetacular! Ficamos 20 dias consecutivos no topo das mídias no Brasil e em Portugal. O que mais falta para o mercado brasileiro enxergar isso? Quando vão acordar?".

Novas fronteiras

O trabalho de Cris já ultrapassa as barreiras nacionais. Ela revelou que está em negociação para projetos na Espanha e no México, dando passos importantes para expandir sua carreira internacionalmente. Apesar das oportunidades fora do Brasil, ela continua focada em sua missão de inclusão etária no mercado:

"Todo o tempo recebo feedback das pessoas através das redes sociais, na rua, no supermercado, na praia. As pessoas me agradecem e me incentivam pelo meu trabalho de inclusão da diversidade etária na moda e publicidade, por expor a beleza dos cabelos brancos, por mostrar a capacidade que qualquer pessoa pode ter em mudar de carreira e por divulgar a beleza natural que uma mulher de 50 anos tem".

Com um legado que inspira mulheres de todas as idades, Cris destaca que o reconhecimento e protagonismo na moda 50+ é fruto de muita luta e, hoje, representar tantas é uma responsabilidade. "Isso requer de mim extrema responsabilidade, pois estou dentro do coração de tantas pessoas e sou como uma válvula motivadora para que elas busquem seus objetivos", conclui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristina Leite (@crisleiteart)

Leia também: Miss São Paulo revela como a autoestima influenciou sua jornada: ‘Vai além do espelho’