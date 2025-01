Miss São Paulo revela como a autoestima influenciou sua jornada: ‘Vai além do espelho’

Em Entrevista à CARAS Brasil, a modelo e influenciadora Milla Vieira, eleita Miss São Paulo 2024, fala sobre trajetória e desafios na busca pelo autocuidado

Eleita Miss Universe São Paulo em 2024 – a quinta mulher negra do concurso –, a modelo e influenciadora digital Milla Vieira (33) reflete sobre a sua trajetória, os desafios impostos pelos padrões estéticos e a importância da autoestima e do autocuidado em sua vida pessoal e profissional, em entrevista à CARAS Brasil. Ela revela como a autoestima influenciou sua jornada: “Vai além do espelho”.

Milla destaca que o conceito de autoestima vai muito além da aparência. “Sempre digo que, se não fosse Miss São Paulo, seria a Miss Saúde Mental (risos). Autoestima para mim vai além do espelho. É sobre você saber e se orgulhar de ser quem você é. Esse processo me fortaleceu para todas as vitórias e também para os desafios da vida”, ressalta.

Para ajudar outras mulheres a fortalecerem a autoconfiança, a modelo sugere um exercício diário de autoconhecimento e valorização pessoal. “Se olhe, por dentro e por fora. Veja o quanto é especial tudo o que te faz um ser único. Valorize suas diferenças e sua história. O autoconhecimento nos ajuda a parar de querer ser igual ao outro e a sermos cada vez mais nós mesmas”, aconselha.

A rotina da beldade inclui cuidados com o corpo e a saúde mental. Segundo ela, pilares fundamentais para seu bem-estar. Milla ainda enfatiza a importância do equilíbrio e do autocuidado, afirmando que a prática de exercícios físicos vai além da estética. “Praticar exercícios melhora o humor, a concentração e a saúde como um todo. Também gosto de tirar um tempo para cuidar de mim, faço minha skincare ouvindo boa música e aproveito a solitude. Mesmo com uma vida agitada entre dois países, faço de tudo para manter uma rotina”, pontua.

'SOFRI COM COMPULSÃO ALIMENTAR'

Sobre os padrões estéticos impostos pela sociedade, ela destaca ter enfrentado momentos difíceis ao longo da carreira como modelo. “No início, minha agente media meu quadril toda semana, e não podia aumentar nenhum centímetro, principalmente durante a temporada de moda. Vivi mais de 10 anos fora do Brasil trabalhando como modelo e sofri com compulsão alimentar e bulimia. Tudo isso em segredo, até uns 4-5 anos atrás”, entrega ela, acrescentando que apesar disso, reconhece que o mercado tem avançado para valorizar uma beleza mais plural: “Me emociona ver esse movimento, porque é extremamente necessário”.

Como mensagem para as mulheres que buscam se aceitar e valorizar sua beleza natural, Milla salienta a importância do autoconhecimento e do amor-próprio. “Se olhem, de fora pra dentro e de dentro pra fora. O processo não é fácil, mas estar confortável com quem você é e se apaixonar pelo que te faz única é o melhor presente que você pode se dar”, finaliza.

Antes de conquistar o título de Miss São Paulo, Milla Vieira trabalhava como modelo e apresentadora e chegou a morar em diferentes países. Embora tenha participado do concurso há 10 anos, só venceu ao representar São Bernardo do Campo no ano passado.

