Criança que morreu em acidente de avião nos EUA teve câncer aos 4 meses de vida

Pai de criança que morreu em acidente entre avião e helicóptero nos EUA revela que o sonho da filha era ser patinadora profissional

O acidente entre um avião comercial e um helicóptero militar nos Estados Unidos comoveu o mundo nesta semana. Aos poucos, as histórias das vítimas são reveladas na mídia. Desta vez, o site da revista People contou que uma criança de 12 anos estava no avião e morreu junto com a mãe. Porém, o que chamou a atenção é que a menina já tinha sobrevivido a um câncer.

Em entrevista à ABC News, o pai dela, Andy Beyer, contou que a filha teve câncer quando era um bebê e venceu a doença aos 4 meses de vida. A menina Brielle, de 12 anos, estava no avião com a mãe, Justyna, de 42 anos, para voltar para casa após um acampamento de patinação no Kansas.

A garota tinha o sonho de ser uma patinadora profissional. “Ela era uma lutadora em tudo que fazia. Ela vivia a vida ao máximo com tudo. Ela estava tão orgulhosa de si mesma na patinação artística, pelo progresso que vinha fazendo. Entrar para o time era um de seus objetivos de vida. E ela conseguiu. Ela estava orgulhosa de si mesma”, afirmou o pai.

Andy contou que estava no aeroporto para buscar a filha e a esposa junto com o outro filho, um menino de 6 anos. Ele viu que algo tinha acontecido quando o avião não pousou e foi informado por um amigo que a aeronave tinha caído no rio. “Infelizmente, nós choramos muito e tivemos que ir para a sala de espera das famílias”, afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ABC News (@abcnews)

Atletas da patinação também morreram no acidente

O acidente entre uma avião comercial e um helicóptero militar nos Estados Unidos causou comoção mundial. As aeronaves colidiram no céu de Washington D.C. e todos os passageiros morreram. Entre as vítimas estavam atletas famosos.

De acordo com a imprensa internacional, atletas da patinação artística dos Estados Unidos e da Rússia estavam no avião que caiu. Evgenia Shishkova, de 52 anos, e Vadim Naumov, de 55 anos, eram campeões mundiais russos e estavam no avião, entre outros atletas da patinação.

Evgenia e Vadim eram conhecidos pela patinação em duplas e conquistaram o Campeonato Mundial em 1994, antes de mudarem para os Estados Unidos e se tornarem treinadores.

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov - Foto: Getty Images

Leia também:Marido de mulher que morreu em acidente de avião revela última mensagem dela