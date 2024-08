Craque Neto desmente que seja ele em vídeo viral na academia. Veja o que ele falou

Craque Neto se pronuncia após ser acusado de aparecer em vídeo de homem na academia com a esposa e a amante

O apresentador Craque Neto se pronunciou sobre um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Durante o programa Os Donos da Bola, da Band, na segunda-feira, 19, ele negou que seja o homem que aparece nas imagens.

O vídeo é sobre um homem que aparece separando uma briga entre a esposa e a amante. O nome de Neto foi cogitado por causa da semelhança física entre ele e o homem, mas o apresentador negou que seja ele na imagem.

"Eu já recebi esse vídeo de dez amigos, inclusive o do meu padrinho de casamento. ‘Neto, o que você estava fazendo na academia?’. Eu não vou em academia. Tem um cara que parece comigo… O bicho pegou. A amante brigando com a esposa", disse ele.

E completou: "Então gente. [Eu vou] deixar bem claro, não sou eu. Mas se vocês quiserem mandar [o vídeo] e repercutir isso aí e quiser acabar com a minha vida, falar que eu sou vagabundo, que eu sou um homem desgraçado, que eu tenho amante e que não sei o que, vocês podem falar, eu não tô nem aí".

Craque Neto elogiou Neymar Jr

O ex-jogador de futebol e apresentador Neto mandou um recado ao vivo para Neymar Jr. após o camisa 10 da Seleção Brasileira mostrar um registro de suas doações ao Rio Grande do Sul, atingido por enchentes nos últimos dias. Durante o programa 'Os Donos da Bola', da Band, o comentarista, que costuma criticar o atleta, fez questão de elogiar sua atitude.

"O Neymar deu um avião com duas toneladas [de suprimentos]... Parabéns, Neymar! Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe! E aí não é o Neymar jogador. Babaca são aqueles que pensam que a gente tem que falar do Neymar só coisa boa ou só coisa ruim. Quando o Neymar profissionalmente faz coisa errada, não tem o que fazer", iniciou Craque Neto, aplaudindo a iniciativa do jogador.

"O que o Neymar fez, quem mais fez? Qual pessoa pegou um avião e mandou lá? Parabéns, Neymar. Você cresce muito com isso", complementou o apresentador da atração.