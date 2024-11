Como está a barriga de Virginia Fonseca dois meses após o parto?

Apenas dois meses após o nascimento do filho José Leonardo, Virginia Fonseca surpreendeu os seus seguidores ao exibir a barriga trincada

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses.

Nesta segunda-feira, 25, a digital influencer mostrou em seu Instagram Stories como está a sua barriga pouco tempo após o nascimento do filho caçula.

Na foto, é possível ver que Virginia usa um top roxo para exibir a barriga trincada e com os gominhos voltando a aparecer. "Olha quem está voltando", celebrou a famosa.

Mini treta

Nesta segunda-feira, 25, a digital influencer fez questão de mostrar que nem tudo são flores e publicou o vídeo de uma pequena briga entre as filhas mais velhas. Na publicação, Virginia diz para Maria Alice que ela não pode ir para a piscina porque está doente. Maria Flor repete tudo o que a mãe diz e dá uma bronca na irmã.

Maria Alice ameaça bater em Flor e é repreendida por Virginia. "E essa treta? Não dá para brigar não. Eu perco o foco todinho", escreveu Virginia na legenda do vídeo.

Porém, nesta segunda-feira, 25, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas selfies em que aparece toda produzida e esbanjou autoestima.

"Uai, me arrumei para gravar um negocinho e estou me achando uma gata. Que que isso? Pezinho muito no chão viu vivibora", brincou ela na legenda da publicação.

