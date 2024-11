Virginia Fonseca e Camila Loures devem retomar a amizade?

Virginia Fonseca confessou que sente falta de sua proximidade com Camila Loures; vote na enquete da CARAS Brasil e dê sua opinião sobre essa amizade

A influenciadora digital Virginia Fonseca (25) abriu o coração ao falar sobre sua amizade com a também influencer Camila Loures (29). As duas, que apresentavam juntas o 'PodCats', eram bastante próximas e, há cerca de dois anos, acabaram se distanciando naturalmente, mas qual sua opinião sobre o assunto?

O QUE ACONTECEU?

Durante o programa 'Sabadou com Virginia', exibido no SBT, a esposa do cantor Zé Felipe (26) comentou a respeito da relação com Camila. O assunto veio à tona após Lucas Guedez (21) mencionar o nome da influenciadora no quadro 'Se beber, não fale'.

Na ocasião, o amigo de Virginia Fonseca citou o afastamento entre as duas famosas em meio a uma pergunta sobre amizades perdidas ao longo da vida. Apesar de não ter entrado em detalhes, a apresentadora da atração confessou sentir falta de Camila Loures após Fernanda Gentil (38), uma das convidadas, insistir no assunto.

"Eu queria saber, dessas pessoas que se afastaram de você ao longo da vida, de quem você sente falta?", questionou a comunicadora. Virginia, então, respondeu com sinceridade a pergunta da jornalista. "Uma pessoa que eu sinto falta mesmo é da Camila. Uma pessoa que eu sinto muita falta é da Camila", declarou ela.

"Porque ela é super divertida, super engraçada. Ela e o irmão dela, a família Loures em si. Então eu sinto falta da Camila. Só que realmente a gente se afastou por coisas da vida. E a vida dela tá uma, a minha vida tá outra. E foi isso, mas eu sinto falta dela", declarou a apresentadora Virginia Fonseca.

