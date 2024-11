Virginia Fonseca arrasa ao tirar selfies: 'Me achando uma gata'

A digital influencer Virginia Fonseca postou novas selfies em suas redes sociais e esbanjou autoestima ao surgir toda produzida

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. A digital influencer adora publicar registros fofíssimos dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses, frutos do seu relacionamento com Zé Felipe.

Porém, nesta segunda-feira, 25, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas selfies em que aparece toda produzida e esbanjou autoestima.

"Uai, me arrumei para gravar um negocinho e estou me achando uma gata. Que que isso? Pezinho muito no chão viu vivibora", brincou ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Gata demais", elogiou Zé Felipe. "Maravilhosa", escreveu uma internauta. "Arrasou na make, musa", comentou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Fim da amizade

A influenciadora digital Virginia Fonseca abriu o coração ao falar sobre sua amizade com a também influencer Camila Loures. As duas, que apresentavam juntas o PodCats, eram bastante próximas e, há cerca de dois anos, acabaram se distanciando naturalmente.

Durante o programa Sabadou com Virginia, exibido no SBT, a esposa do cantor Zé Felipe comentou a respeito da relação com Camila. O assunto veio à tona após Lucas Guedez mencionar o nome da influenciadora no quadro 'Se beber, não fale'.

Na ocasião, o amigo de Virginia Fonseca citou o afastamento entre as duas famosas em meio a uma pergunta sobre amizades perdidas ao longo da vida. Apesar de não ter entrado em detalhes, a apresentadora da atração confessou sentir falta de Camila Loures. "Uma pessoa que eu sinto falta mesmo é da Camila. Uma pessoa que eu sinto muita falta é da Camila", declarou ela.

"Porque ela é super divertida, super engraçada. Ela e o irmão dela, a família Loures em si. Então eu sinto falta da Camila. Só que realmente a gente se afastou por coisas da vida. E a vida dela está uma, a minha vida está outra. E foi isso, mas eu sinto falta dela", continuou Virginia Fonseca.

Em seguida, a mãe das Marias e do José encerrou o assunto explicando que torce para que as duas possam se aproximar novamente algum dia, mas de forma natural. "Gosto muito dela. Eu não quero que a gente se reaproxime sendo algo, tipo, combinado. Eu quero que aconteça naturalmente, sabe? Que se for para acontecer, vai acontecer da gente se reaproximar. E voltar a amizade, quem sabe", finalizou.

Leia também: Virginia faz foto na piscina e a barriga negativa rouba a cena