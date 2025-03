Filha de Claudia Raia fala sobre polêmica do vibrador: 'Diálogo aberto'

Após atriz causar polêmica dizendo que deu vibrador para a herdeira com 12 anos, filha de Claudia Raia se pronuncia e opina sobre atitude da mãe

A filha de Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia, de 22 anos, comentou sobre a polêmica do vibrador envolvendo a mãe. Em uma entrevista concedida para o portal Leo Dias, a jovem foi questionada sobre a fala da atriz que repercutiu nas últimas semanas na internet.

Recentemente, Claudia Raia surgiu em uma entrevista contando que deu o objeto para a herdeira usar na intimidade quando a garota tinha 12 anos . A declaração então foi bastante criticada por alguns e Sophia Raia opinou sobre a situação.

"Olha, eu acho que isso na verdade diz uma mensagem muito maior: acho que diz sobre falar, ter uma relação aberta, um diálogo aberto, dentro da sua casa, da sua família, a minha mãe tem o jeito dela", começou dizendo.

E demonstrou seu posicionamento: "Ela falou o que ela falou, mas eu acho que isso tem uma mensagem muito maior, acho que a gente tem que tirar uma mensagem muito maior do que ela falou ".

Ainda nos último dias, Sophia Raia fez uma rara aparição com seu namorado, Felipe Lati, durante o Carnaval do Rio de Janeiro.

Claudia Raia mostra festa de aniversário intimista da filha em Paris

Recentemente, Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a comemoração intimista do aniversário de sua filha, Sophia Raia. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari, completou 22 anos no dia 15 de janeiro.

Para comemorar a data especial, Sophia viajou com a família para Paris, na França, e após passear pela cidade, ganhou um bolo de aniversário para celebrar o novo ciclo. No vídeo postado no Instagram, a jovem aparece cantando o 'parabéns pra você' ao lado da mãe, dos irmãos, Enzo Celulari e Luca, do padrasto, Jarbas Homem de Mello, e uma amiga; confira detalhes!

