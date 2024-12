Com o filho e Edu Guedes, Ana Hickmann participa de entrega de cestas

Na companhia do filho, Alezinho, e do noivo, Edu Guedes, Ana Hickmann participa de boa ação em São Paulo; confira as fotos

No dia em que completaram um ano de seu primeiro beijo, Ana Hickmann e Edu Guedes entregaram cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade. Em parceria com o G10 Favelas, o casal fez a boa ação nesta quarta-feira, 18, em São Paulo.

Usando looks branco, eles foram combinando com Alezinho, de 10 anos, entregar as comidas para as pessoas da comunidade de Paraisópolis. Sorridentes, eles posaram para os cliques com os presentes e visitaram até a cozinha do local.

Antes de marcar presença no evento especial, Ana Hickmann fez uma publicação em sua rede social comemorando um ano do primeiro beijo que deu em seu noivo. Atualmente, os apresentadores estão morando juntos e oficializarão a união com uma festa em 2025.

Fotos: Van Campos/AgNews

Local do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

O apresentador Edu Guedes decidiu revelar mais detalhes sobre o casamento com a apresentadora Ana Hickmann, agendado para 2025. Em entrevista ao portal LeoDias, o chef contou qual será o local da celebração.

“Para o casamento, a gente está fazendo tudo com calma", iniciou."O cardápio a gente escolheu, as bebidas. A gente está preparando um lugar na fazenda para realmente fazer o casamento. Como envolve construção, uma série de coisas, a gente está fazendo também com calma, mas acredito que vai ser bem especial”, detalhou.

À reportagem, a apresentadora quase contou onde será o local em que o casal vai jurar amor eterno: “Nós tínhamos uma data marcada, mas a gente acabou resolvendo mudar essa data, porque nós chegamos à conclusão que o lugar que a gente quer que essa cerimônia aconteça, que esse momento tão importante aconteça, ele não estava pronto".

E prosseguiu: "A gente está restaurando e reconstruindo algumas coisas e deixando do nosso jeito. Acontecerá com certeza em 2025, só que eu ainda não sei a data, até porque a obra não acabou. E sabe como é que é a obra, né? A gente fala que vai ser em janeiro, mas fica sempre para março, abril”, afirmou.