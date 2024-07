Com cliques raros, Thaeme presta homenagem aos pais: "Meu casal favorito"

A cantora Thaeme Mariôto impressionou ao postar cliques raros dos pais, Suely e Gilberto, que completaram 45 anos de casados

Thaeme Mariôto aproveitou o dia de TBT nesta quinta-feira, 18, para compartilhar nas redes sociais algumas fotos dos pais, que completaram 45 anos de casados recentemente.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora sertaneja recordou cliques de quando dona Suely e seu Gilberto Mariôto se casaram e parabenizou o casal. "Já que é #tbt quero parabenizar meu casal favorito do mundo todo: meus pais, pelos 45 anos de casados que fizeram essa semana!", disse ela no começo do texto.

Depois, ela celebrou a família linda que os dois construíram. "Já há mais de 50 anos juntos… Raridade nos dias de hoje! Que Deus os proteja dando muita saúde, amor e momentos infinitos de felicidade ao lado da linda família que formaram! Amo vocês infinitamente! #CasamentoSuelyeGilberto", declarou.

Vale lembrar que Thaeme é casada com Fábio Elias, com quem tem duas filhas: Liz, de quatro anos, e Ivy, de dois. Em janeiro deste ano, eles completaram nove anos de casados. "22.01.15… 9 anos desse dia… já pensou? Tempo tá voando! Ano que vem completamos 10 anos de casados! Que Deus continue sendo o nosso alicerce! Te amo! @fabiodalua", escreveu a cantora na ocasião.

Confira:

