Com câncer, Camila Campos usa lenço combinando com as filhas

A cantora Camila Campos, que descobriu um câncer na reta final da gestação, usou um lenço na cabeça combinando com as duas filhas

Em suas redes sociais, Camila Campos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 500 mil seguidores. A cantora divide com os seguidores até mesmo os momentos ruins, como o fato de ter descoberto um câncer na reta final da gestação.

Nesta quinta-feira, 8, a famosa publicou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece com as filhas Bella, de três anos, e Sofia, que nasceu há apenas duas semanas, frutos do seu casamento com Léo Zagueiro.

Na imagem, Camila aparece usando um lenço verde na cabeça, já que perdeu os cabelos devido ao tratamento. As pequenas surgiram com os lenços iguais ao da mãe.

Carta aberta

Recentemente, Camila Campos fez uma linda declaração para a filha Sofia, que nasceu recentemente. A pequena é fruto do relacionamento de Camila com Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro. A cantora gospel enfrentou momentos desafiadores, pois descobriu um câncer na reta final da gravidez.

"Filha, aguentamos muita coisa juntas né? Mamãe sempre muito preocupada com você, quando na verdade era você quem estava me fortalecendo! Era você em mim, o tempo todo me mantendo forte, corajosa e firme. Era você dentro de mim que me dava colo, que acalmava meu coração, que me fazia ter força para continuar apesar das dores", começou ela.

Em seguida, Camila revelou que teve muito medo. "Era você! A minha filha Sofia, que significa sabedoria, me coroando com a sabedoria do céu, com a presença do Senhor, com a paz que excede o entendimento. Era você filha, dentro de mim, manifestando a presença do Espírito Santo. Pegar você no colo é a concretização de um sonho, que por muitas vezes achei que não realizaria. Sim, filha tive medo de perder você diante da gravidade da situação".

Para concluir, a famosa agradeceu pela vida da pequena. "Mas ainda bem que você mesma, batia seu coraçãozinho dentro de mim como quem dizia: mamãe eu estou aqui, e Jesus também, não vá desanimar hein? Agora filha, eu só quero agradecer a Deus está bom? Porque você chegou! Aguentamos sim filha, conseguimos sim meu amor, minha sabedoria! Vem para o colo da mamãe", finalizou. Camila e Léo também são pais de Bella, de dois anos.