Com câncer, Camila Campos se declara a para a filha: 'Tive medo'

Nesta terça-feira, 31, Camila Campos fez uma linda declaração para a filha Sofia, que nasceu recentemente. A pequena é fruto do relacionamento de Camila com Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro. A cantora gospel enfrentou momentos desafiadores, pois descobriu um câncer na reta final da gravidez.

"Filha, aguentamos muita coisa juntas né? Mamãe sempre muito preocupada com você, quando na verdade era você quem estava me fortalecendo! Era você em mim, o tempo todo me mantendo forte, corajosa e firme. Era você dentro de mim que me dava colo, que acalmava meu coração, que me fazia ter força para continuar apesar das dores", começou ela.

Em seguida, Camila revelou que teve muito medo. "Era você! A minha filha Sofia, que significa sabedoria, me coroando com a sabedoria do céu, com a presença do Senhor, com a paz que excede o entendimento. Era você filha, dentro de mim, manifestando a presença do Espírito Santo. Pegar você no colo é a concretização de um sonho, que por muitas vezes achei que não realizaria. Sim, filha tive medo de perder você diante da gravidade da situação".

Para concluir, a famosa agradeceu pela vida da pequena. "Mas ainda bem que você mesma, batia seu coraçãozinho dentro de mim como quem dizia: mamãe eu estou aqui, e Jesus também, não vá desanimar hein? Agora filha, eu só quero agradecer a Deus está bom? Porque você chegou! Aguentamos sim filha, conseguimos sim meu amor, minha sabedoria! Vem para o colo da mamãe", finalizou. Camila e Léo também são pais de Bela, de dois anos.

Camila Campos se emociona ao raspar o cabelo

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais para compartilhar um momento bastante emocionante em seu tratamento contra o câncer de mama. Alguns dias após dar à luz sua filha caçula, Sofia, a artista decidiu raspar o cabelo. Em seu perfil oficial no Instagram, Camila publicou o vídeo do momento no hospital e falou um pouco sobre o tratamento.

"A beleza do processo… Raspar o cabelo não tem a ver necessariamente com o externo, com a beleza ou a nossa auto estima. No meu caso, ficar careca é autenticar um diagnóstico. É se olhar no espelho e se enxergar como um paciente oncológico. Porém, tudo muda se você tem a perspectiva de Deus em seu coração. O pai celestial não vê como o homem vê", iniciou ela na legenda da postagem.

"Olhando com as lentes de Deus, eu vejo uma uma mulher pronta para entrar em uma batalha e vencer! Com os olhos de Deus eu vejo uma mulher vestida com a armadura de Deus, Efésios 6 nunca foi tão significativo para mim até agora, mas sim, estou revestida e mais ainda, estou acompanhada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além disso, a igreja de Deus espalhada pela terra está orando e assim terei mais fé e mais força para vencer a batalha!", completou a esposa do ex-jogador de futebol Léo Zagueiro.