Clevinho Santana pede vaga em A Fazenda: 'Mala já está pronta'

Em entrevista à TV CARAS, o cantor Clevinho Santana revela maiores dificuldades em A Grande Conquista 2 e brinca sobre vaga em A Fazenda

O cantor e compositor Clevinho Santana (32), sucesso com hit Barriguinha Saradinha, bateu um papo descontraído com a TV CARAS. Além de falar sobre a carreira e da saudade que sente de Paulinha Abelha - vocalista do grupo Calcinha Preta, que morreu ao 43 anos, em 2022, com quem foi casado -, o artista relembra participação no reality show A Grande Conquista 2, da TV Record. Ele cita as maiores dificuldades que enfrentou, mas garante que não teme encarar um novo desafio. Questionado se entraria para o elenco de A Fazenda, não pensou duas vezes: "Mala já está pronta".

Clevinho esteve entre os 100 confinados da segunda temporada de A Grande Conquista, apresentado pela jornalista Rachel Sheherazade. O reality mescla famosos e anônimos que disputam o prêmio de R$ 1 milhão. “A Conquista foi uma experiência incrível na minha vida. Sempre tive vontade de participar de um reality. Como falo, sou do meio artístico e gosto, gosto desse negócio de lidar com o público, estar na TV, participar de um reality, gosto dessas coisas. Então, foi um desafio muito grande. Nunca tinha participado, foi meu primeiro”, fala.

“Conviver com 100 pessoas, 100 personalidades diferentes, não é fácil. Muita gente e pouco comida. Então, é um perrengue muito grande. Quando eu ficava assistindo as pessoas no reality, falava: Tá, mas aí é fácil, aquilo ali e tal. É só fazer isso. Mas não é simples assim. Então, foi uma experiência muito boa. Eu passei pelas três casas”, acrescenta o cantor.

A experiência também o proporcionou ensinamentos importantes de vida. “É uma lição, a gente ter que aprender a conviver com o próximo. Aprender a lidar com a vida aqui fora (depois), sobre a questão de não reclamar tanto com o que a gente passa em casa, com o que a gente come. Porque a comida lá era pouquíssima, era muito pouca comida para muita gente. Então a gente dividia tudo certinho. Saber dividir as coisas com o próximo, isso também é um aprendizado muito grande”, destaca.

E continua: “E dizer até para as pessoas, que às vezes não gostam de comer isso, não gostam de comer aquilo (...) A gente comia casca de banana, de abacaxi, e a gente não morreu, entendeu? Isso também é um aprendizado muito grande. E agradecer mais e reclamar menos”.

A FAZENDA E OUTROS REALITIES

Apesar dos perrengues, Clevinho participaria de outros realities. “Com certeza, participaria sim”, afirma. Questionado se a direção de A Fazenda o convidasse para a próxima edição, ele não pensou duas vezes: “A minha mala já está pronta (risos)”, brinca. “Ô, Carelli (diretor do reality), chama aí (risos). Como falei, gosto disso”.

Ele garante não ter medo. “Hoje não tenho medo mais. Acho que a Grande Conquista me preparou um pouco mais para participar de outros realities. Hoje, agiria de outras formas. A gente tem que se posicionar mais. Acho que por ser o meu primeiro reality, realmente me posicionei menos um pouco. Teve alguns embates, teve sim. Mas acho que eu precisava ter me posicionar um pouco mais. Eu acho que é válido pra gente reconhecer o que a gente precisa melhorar, até porque faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento. Eu já estou pronto (risos)”, finaliza.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: