Claudia Rodrigues surge em banho de piscina com a amiga no Rio de Janeiro

A atriz Claudia Rodrigues, de 54 anos, curte piscina com a amiga, Karla Braga, e a namorada, Adriane Bonato, para se refrescar nesta quinta-feira, 9

A atriz Claudia Rodrigues, de 54 anos, surgiu em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 9, curtindo um banho de piscina ao lado da amiga, KarlaBraga, para se refrescar do calor do Rio de Janeiro. Além das duas, as imagens constam a presença da empresária Adriane Bonato, namorada da artista, que registrou e aproveitou a ocasião. No encontro, que contou com churrasco, Paulo Braga, marido de Karla, também estava presente.

Embora o céu estivesse nublado no momento, o grupo não se desanimou. "O sol foi embora, mas a empolgação, não (risos). Um dia maravilhoso na companhia dos amigos Karla Braga e Paulo Braga. Curtimos muito o dia na piscina e, depois, fizemos um churrasquinho delicioso. Foi bárbaro", postou a atriz. "Eu e a Claudinha adoramos a visita, vamos repetir", completou Adriane na legenda da publicação, que postou em colaboração com a amada.

Confira, abaixo, os registros:

Claudia e Adriane anunciaram o namoro em junho de 2022. A empresária foi assessora de imprensa da atriz e o amor surgiu após anos de convivência. Bonato ficou conhecida entre os fãs por fazer posts para atualizar o estado de saúde da artista, diagnosticada com esclerose múltipla em 2000.

Claudia Rodrigues faz rara aparição ao lado da namorada em passeio

No último dia de 2024, Claudia Rodrigues e a namorada, a empresária Adriane Bonato, foram clicadas juntas no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião, as duas foram fotografadas passeando de braços dados, e também, em um restaurante. Na sequência, a artista foi a um salão de beleza para fazer as unhas.

As fotos registradas do passeio evidenciam um momento de descontração, em que a atriz dá gargalhadas com a amada. Confira as fotos!

