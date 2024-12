Claudia Rodrigues faz rara aparição ao lado da namorada em passeio no RJ

A atriz Claudia Rodrigues, de 54 anos, foi clicada ao lado da mulher Adriane Bonato, ex-empresária da artista, em um restaurante nesta terça-feira, 31

A atriz Claudia Rodrigues, de 54 anos, foi clicada ao lado da namorada, a empresária Adriane Bonato, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 31. As duas foram fotografadas passeando de braços dados, e também, em um restaurante. Na sequência, a artista foi a um salão de beleza para fazer as unhas.

Os registros mostram um momento de descontração, em que a atriz dá gargalhadas com a amada.

Confira, abaixo, os registros do casal na manhã desta terça-feira, 31:

Adriane Bonato e Claudia Rodrigues - Foto: Thiago Martins / AgNews

Adriane Bonato e Claudia Rodrigues - Foto: Thiago Martins / AgNews

Adriane Bonato e Claudia Rodrigues - Foto: Thiago Martins / AgNews

Relacionamento

O casal assumiu o namoro em junho de 2022. Adriane foi assessora de imprensa de Claudia e o amor surgiu depois de anos de convivência.

Durante participação no programa Superpop, da RedeTV, em julho de 2022, Adriane Bonato comentou sobre o relacionamento com Claudia Rodrigues. “Ela me trata no masculino. Me trata como ele”, disse. “Acho que ainda está caindo a ficha. Ela está se encontrando. Na cabeça dela, ela ama a Adriane que é uma mulher, mas ela age como se eu fosse homem. Ela me chama de 'amor' e fala 'ele'. Ela me trata no masculino. Ela me trata como ele e não como ela”, declarou.

Além disso, Adriane Bonato relembrou o primeiro beijo delas. “Ela me roubou um beijo e isso me assustou. Sempre fui muito recatada, me preservei. Ela me beijou em uma festa da minha família. Minha avó, com 98 anos, estava do lado. No caminho para casa, ela me falou que estava apaixonada por mim. O jeito Claudinha de ser é esse: sempre muito direta”, contou.

Claudia pediu respeito

Como porta-voz da atriz, a empresária ficou conhecida entre os fãs por fazer posts para atualizar o estado de saúde da artista, diagnosticada com esclerose múltipla. Ao anunciar o começo do relacionamento, Claudia pediu respeito.

"Gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!", comentou Claudia na ocasião.

Leia também: Claudia Rodrigues se declara para a namorada em viagem romântica: 'Te amo'