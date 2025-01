Claudia Rodrigues agradece cuidados da namorada: 'Se estou viva, é sua culpa'

Diagnosticada com esclerose múltipla, a atriz Claudia Rodrigues exaltou o cuidado e apoio que recebe da namorada, Adriane Bonato

A atriz Claudia Rodrigues usou as redes sociais na quinta-feira, 16, para compartilhar uma declaração especial à namorada, Adriane Bonato. Em seu Instagram oficial, a eterna 'Diarista' resgatou uma foto de uma viagem especial do casal e agradeceu o apoio que recebe da companheira desde que se conheceram.

Ao longo da homenagem, Claudia, que tem esclerose múltipla, ressaltou que está viva devido aos cuidados que Adriane, que também é sua ex-empresária, tem com ela desde antes do namoro. Apesar do longo tempo de convivência, as duas iniciaram a relação somente em 2022.

"Um dos momentos mais incríveis e inesquecíveis da minha vida! Você não tem igual, às vezes me pergunto se você existe mesmo, que viagem maravilhosa fizemos para Campos do Jordão, para comemorarmos meu aniversário, nosso aniversário e o Dia dos Namorados. Uma das melhores viagens que fizemos. Você escolheu tudo com muito carinho, desde a melhor pousada aos inúmeros passeios maravilhosos", iniciou a atriz.

"Nunca tinha tido nada igual, de jantar romântico a piquenique romântico. Dri, desde que você entrou na minha vida, eu não sei mais o que é tristeza e solidão. Já vivemos tantas coisas juntas, mas nada se compara ao que ainda poderemos viver. Esse amor se fortalece diariamente, e sem você, sei que não dá para seguir. Agradeço por ser a minha rocha, meu lugar seguro, minha razão de viver", continuou.

"Quero que você se sinta sempre amada, respeitada e valorizada. Vou fazer o meu melhor todos os dias para merecer você ao meu lado pra sempre. Se estou viva, me recuperando e me sentindo muito bem, é sua culpa (risos)! Vou te beijar muito, vou te amar muito até o último dia da minha vida. Te amo!", finalizou Claudia Rodrigues.

Vale lembrar que a artista recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central, no começo dos anos 2000 e tornou a luta pública somente em 2006. Sucesso no seriado 'A Diarista', Claudia está afastada das telinhas desde 2013.

