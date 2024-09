Claudia Raia se derrete ao mostrar momento fofo entre os filhos

A atriz Claudia Raia compartilhou em suas redes sociais um vídeo fofo entre o filho mais velha, Enzo Celulari, com o caçula, Luca

Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 4, ao compartilhar um vídeo de um momento fofo entre seu filho mais velho, Enzo Celulari, e o caçula, Luca, de 1 aninho.

No vídeo publicado no feed do Instagram, os dois aparecem batucando dois objetos redondos no chão e a mamãe coruja se derreteu pelo momento. "Fazendo música com o irmão", escreveu a artista na legenda da publicação.

A postagem recebeu vários comentários fofos. "Riqueza", disse uma seguidora. "Lindos demais", afirmou outra. "Que fofura", falou uma fã. "Que coisa mais linda do mundo", comentou mais uma. "Meu baterista lindo", escreveu Enzo.

Vale lembrar que Luca é filho de Claudia com Jarbas Homem de Mello. Já Enzo e Sophia Raia são frutos do casamento da atriz com o ator Edson Celulari.

Confira:

Enzo Celulari responde às críticas sobre ser 'Nepobaby'

Enzo Celulari marcou presença no Prêmio Grande Otelo de Cinema 2024. Dedicado cada vez mais ao mundo artístico, o empresário e estudante de cinema comentou sobre se identificar como 'nepobaby' e respondeu aos comentários negativos relacionados ao fato de ser filho de Edson Celulari e Claudia Raia.

"Não deveria ter uma conotação negativa ser filho de duas pessoas bem-sucedidas e ser nepo no sentido do privilégio de estar entrando no mesmo mercado que seus pais. Claro, se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito pelo ofício", disse o empresário, que agora foca no cinema: "É algo que me atrai muito, pensar o todo, ver aquela ideia nascendo, se desenvolvendo e vendo aquilo tudo sendo realizado", pontuou.

Na sequência, Enzo afirmou que pretende atuar como produtor executivo no audiovisual: "Acho interessante e não vejo tantas pessoas jovens no Brasil fazendo isso. O foco agora é o estudo, se aprofundar cada vez mais, tenho estudado alguns projetos que têm aparecido e que tenho ido atrás", destacou o artista, que está estudando cinema. Saiba mais!