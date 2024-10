Claudia Ohana posta ensaio fotográfico com a filha e semelhança impressiona

A atriz Claudia Ohana postou algumas fotos para comemorar o aniversário da filha, Dandara, e os seguidores rasgaram elogios

Claudia Ohana usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha, Dandara Ohana Guerra, que completou 41 anos de vida nesta quinta-feira, 10. Ela é fruto de seu relacionamento com o cineasta Ruy Guerra.

No feed do Instagram, a atriz compartilhou um ensaio fotográfico que realizou com a herdeira e escreveu uma mensagem especial. "Hoje é dia da minha filhota! Que filha mais linda que eu tenho! Todo mundo acha a gente parecida. Às vezes a gente também se acha, mas às vezes somos tão diferentes", disse a famosa.

Em seguida, Claudia falou sobre a relação delas e se declarou. "Tento ser a melhor mãe pra ela, mas às vezes é ela que me dá conselhos, me botando na real. Filha te amo, muito, muito, muito. Muito orgulho de você!", completou.

Nos comentários, os fãs da atriz deixaram mensagens parabenizando Dandara e também falaram sobre a semelhança entre elas. "Parecem irmãs", disse uma seguidora. "Fotocópia da outra! Parabéns para as duas", escreveu outra. "Vocês ão muito parecidas! Parecem irmãs! Desejo tudo de lindo pra ela!", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ohana (@ohanareal)

Claudia Ohana se desafia na comédia e fala sobre etarismo

Claudia Ohana está de volta aos palcos com o espetáculo TOC TOC, em cartaz no Teatro Procópio Ferreira, na cidade de São Paulo. Sempre buscando por desafios, essa é a primeira da atriz em uma peça de comédia.

"Eu acho super importante pegar com humor um assunto que é super sério, que são as fobias e toques, transtornos obsessivos. A peça tem essa leveza, um humor, essa brincadeira e cada um se expondo. Já fiz humor na novela, mas é a primeira vez que eu faço uma peça de comédia, então, é um ritmo, luz, tudo é diferente. A gente trabalha muito junto e está sendo muito legal. Sempre com desafios", declara ela entrevista à CARAS Brasil. Sobre interpretar Maria, uma personagem bastante religiosa, Claudia reforça que também é uma mulher de fé, mas esse papel é mais um desafio na carreira. Confira a entrevista completa!