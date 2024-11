Cintia Dicker mostra mudança no corpo antes e depois da gravidez

'Não tinha tanta definição', disse a modelo; Cintia Dicker é mãe de Aurora, fruto de seu relacionamento com surfista Pedro Scooby

Na madrugada desta quinta-feira, 28, Cintia Dickercompartilhou cliques antes e depois da gravidez de Aurora, fruto de seu relacionamento com Pedro Scooby, em bate-papo com os fãs nas redes sociais.

"Para vocês verem como eu era magrinha também, eu só não tinha tanta definição. É isso, amanhã acordo cedo para levar a 'bbzuka' na natação", disse a influenciadora. Ainda no Instagram, a mulher de Pedro Scooby afirmou que não gostaria de ter outro filho no momento.

Foto: Reprodução / Instagram

"Fiquei com medo depois de tudo que passamos com a Aurora. Graças a Deus deu tudo certo, mas toda aquela ansiedade, aquele medo que passei de quando estava grávida, eu acho isso deu uma bloqueada de não querer ter mais filhos", declarou ela, afirmando também que "tudo pode mudar, a gente nunca sabe o amanhã".

Para quem não se lembra, Aurora, que chegou ao mundo em dezembro de 2022, precisou passar por uma cirurgia logo após o nascimento devido a uma gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita. Além do momento delicado envolvendo a saúde da filha, Cintia Dicker relembrou a fase da gravidez.

Vale lembrar que além de Aurora, o surfista e ex-participante do BBB 22, da TV Globo, também é pai de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 8, frutos de seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani.

