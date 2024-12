Chuck Norris comove ao lamentar morte da mãe, aos 103 anos

O ator Chuck Norris usou as suas redes sociais para lamentar a morte da mãe Wilma, que morreu aos 103 anos. O famoso fez uma bela homenagem

Nesta sexta-feira, 6, Chuck Norris usou as suas redes sociais para lamentar a morte da mãe Wilma, que morreu aos 103 anos.

Em sua conta no Instagram, o famoso ator compartilhou diversas fotos da mãe sozinha e também imagens em que ela aparece ao lado dele e de seu irmão Aaron.

"Na manhã de quarta-feira, a maravilhosa mãe do meu irmão Aaron e minha foi para casa estar com Jesus. Nossa mãe era uma mulher de fé inabalável, um farol de luz em nossas vidas, e seu amor refletia a graça de Deus. Crescendo, sua risada preenchia nossa casa de alegria, e seus abraços nos davam uma sensação de segurança que iremos guardar para sempre", começou ele.

Em seguida, Chuck foi só elogios para a matriarca. "Ela tinha uma maneira extraordinária de fazer todos se sentirem especiais, muitas vezes colocando as necessidades dos outros antes das suas. Desde as minhas primeiras lembranças, ela me ensinou a importância da bondade e da compaixão. Sou imensamente grato pelas inúmeras lições que ela compartilhou, pelas orações que ela fez por nós e pela forma como ela incorporava o amor de Cristo todos os dias. Nós te amamos, mãe. Até nos encontrarmos novamente", concluiu.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 60 mil curtidas e milhares de comentários. "Sinto muito em saber disso", escreveu um internauta. "Sinto muito por sua perda, meus sentimentos para você e sua família", comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chuck Norris (@chucknorris)

Morte de comediante

O comediante Kabir "Kabeezy" Singh, conhecido por ter participado do reality show America's Got Talent, faleceu aos 39 anos. A causa da morte está sendo investigada pelas autoridades, que esperam os resultados de exames toxicológicos.

Segundo fontes ligadas à investigação informaram ao TMZ, Kabir estava na cidade de São Francisco, costa oeste dos Estados Unidos, no momento de sua morte. O artista possuía um histórico de problemas de saúde e, por isso, acredita-se que ele possa ter falecido de causas naturais, apesar da pouca idade.

Kabir "Kabeezy" Singh ficou famoso no exterior ao chegar à final do programa America's Got Talent, um reality show de competição de talentos. Após isso, o comediante passou a viajar os EUA com apresentações de stand up.

Além dos shows, que já faziam parte de sua rotina profissional, Kabir também trabalhou em programas famosos de TV, sendo a animação Uma Família da Pesada a mais conhecida. Ele ainda realizou participações em outras atrações da emissora britânica BBC.

Leia também: Marido lamenta morte de Lili Spada, com quem estava há 19 anos