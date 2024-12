Cezar Black anuncia término com Kally Fonseca: 'Rumos diferentes'

O influenciador digital Cezar Black usou as redes sociais para anunciar o fim de seu relacionamento com a cantora Kally Fonseca

O influenciador digital Cezar Black usou as redes sociais para anunciar o fim de seu relacionamento com a cantora Kally Fonseca. O ex-BBB fez uma publicação nos stories do Instagram para comunicar o rompimento com a artista, mas não detalhou os motivos que levaram ao fim do relacionamento.

"A felicidade pode ser encontrada nos pequenos gestos, num carinho, num sorriso, num abraço. Foi como nosso amor começou. Ao longo desse pouco mais de um ano, vivemos muitos momentos juntos. Estes de felicidade, de sorrisos, de amor. Como em toda relação, houve dificuldades, conversas tensas que se tornaram ligações e nos fizeram amadurecer como casal", iniciou Black na publicação.

"Hoje, nossas vidas tomam rumos diferentes, onde cada um irá buscar o caminho que lhe faz sentido neste momento. De nós, guardo apenas tudo de lindo que vivemos. Todas as gargalhadas, brincadeiras, carinhos e amor. Foi sempre muito verdadeiro e especial", ele complementou. E finalizou: "Para todos que acompanharam nossa relação, o meu muito obrigado por todo carinho e por sempre estarem do nosso lado".

Storie de Cesar Black (Reproduçã/Instagram)

Como foi o pedido de namoro?

Vale lembrar que Cezar Black e Kally se conheceram há pouco mais de um ano, quando estavam confinados em A Fazenda 15 e se aproximaram no reality show. Após deixarem o confinamento, ele a pediu em namoro com um cartão e um buquê de flores.

No cartão, Black escreveu uma declaração comovente. "Grudinho, você consegue me encontrar, me conquistar e me fazer feliz. Cada dia ao seu lado tem sido tão intenso e verdadeiro que eu não consigo mais viver sem tu. Amo tudo em você. Me deixa ser seu amor? Namora comigo?", disse ele. Kally Fonseca então avisou aos fãs que disse "sim" ao pedido.

