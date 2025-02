César Tralli presta homenagem emocionante à mãe falecida: 'Todos os dias'

O jornalista César Tralli homenageou a mãe, Edna Tralli, que faria aniversário de 77 anos na segunda-feira, 17; veja a lembrança

O jornalista César Tralli usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à mãe, Edna Tralli, que faria 77 anos na última segunda-feira, 17. A sogra de Ticiane Pinheiro faleceu em outubro de 2022, vítima de um acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Em recordação à matriarca da família, Tralli resgatou uma foto de dona Edna bastante alegre e ressaltou as lembranças que carrega da mãe diariamente. "Parabéns mãe! Um brinde à senhora. Sua força, sua garra, seu amor habitam meu coração e minha existência todos os dias da minha vida", escreveu ele.

Mais cedo, a esposa do jornalista também compartilhou uma homenagem especial a Edna Tralli. Por meio de suas redes sociais, Ticiane Pinheiro publicou um registro ao lado da sogra e destacou a saudade que sente dela.

"Hoje tem festa no céu! Feliz aniversário minha sogrinha linda! Saudades demais", escreveu na legenda a apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV. Vale lembrar que o namorado de Edna, que era piloto da aeronave em que estavam, também faleceu na queda do avião.

César Tralli mostra recordações especiais que guarda da irmã

Recentemente, o jornalista César Tralli usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma lembrança bastante especial. Em seu Instagram oficial, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, publicou um vídeo mostrando alguns itens que pertenciam à sua irmã, Gabriela Tralli, falecida em 2018, aos 40 anos.

No registro feito ao lado da filha, Manuella Tralli, de 5 anos, César contou que guarda como recordação um óculos e um rádio de pilha, objetos usados pela familiar em boa parte da vida. "Você guarda recordações de pessoas que foram muito especiais na sua vida?", iniciou ele; confira mais detalhes!

